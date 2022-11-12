В Крыму рассказали трогательную историю спасения фронтовой собаки Чернушки

Жизнь Чернушке спасали высокопрофессиональные врачи. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/VK

Специальная военная операция сказалась на судьбах и людей, и братьев меньших. Одна из покалеченных на фронте собак по кличке Чернушка чудом выжила, и крымские волонтеры теперь ищут ей новый дом.

СЛУЧАЙНО ПОПАЛА ПОД КОЛЕСА МАШИНЫ

- Чернушка пришла к нашим военным, участникам специальной военной операции на Украине. Бойцы приняли ее, полюбили и заботились о ней, - рассказали в приюте для животных «От сердца к сердцу».

Дворняжка всей своей собачьей сущностью привязалась к благодетелям и всегда, при любых обстоятельствах, была рядом.

Щенки появились на свет в окопах. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/VK

Практически в окопах родила щенков, обосновалась, так сказать, на линии огня. Одним только присутствием напоминала суровым людям в камуфляже, о родном доме и близких. Грела души, грела сердца.

Но в суматохе стремительного маневра собака попала под машину и получила тяжелые травмы. Бойцы не бросили верного друга. Взяли опеку и над слепыми щенками, которым от роду было всего несколько дней.

В КОРОБКУ К ЩЕНКАМ ПРОБРАЛАСЬ ЗМЕЯ

Но Чернушке с каждым часом становилось хуже. В коробку со щенками каким-то образом пробралась змея, видимо пресмыкающееся прельстил запах молока, которым бойцы пытались выкормить малышей. И стало ясно, что многодетной собачьей семье не место на фронте: матери нужен ветеринар, а ее детям надежная крыша над головой.

Военные привезли Чернушку в приют, который находится в Евпатории. Щенков передали волонтерам чуть позже – бойцы их сами выкармливали с бутылочки, пока не пришло время вернуться на боевые позиции.

- Нужна помощь в выкармливании щенков. Есть вероятность не спасти маму, но мы стараемся. Давайте попробуем спасти малышей, это реальнее, - такой клич кинули зоозащитники в соцсети.

Дети Чернушки нашли новый дом и хороших хозяев. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/VK

Добрые люди нашлись – у малышей появились заботливые няньки и замечательные хозяева.

Малыш попал в добрые руки. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/VK

- Как назвали? Zita – ребята просили, чтобы кличка была с буквой Z, - рассказала крымчанка, взявшая одного из щенков Чернушки.

С их мамой дело обстояло намного сложнее.

«ЧЕРНУШКА - БОЕЦ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗОВАЛ САМЫЙ МИЗЕРНЫЙ ШАНС НА ЖИЗНЬ»

Собака попала под машину и получила тяжелые повреждения. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/VK

Ветеринары не стали скрывать, что состояние Чернушки очень тяжелое, практически безнадежное, ведь травмирована голова, позвоночник.

Чернушка выжила. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/VK

Но сказалась фронтовая закалка, самоотверженность зоозащитников и профессионализма ветеринаров – собака выжила. На лечение ушло долгих пять месяцев, с середины июня по ноябрь, чтобы дворняжка встала на ноги.

- Чернушка - боец, которому удалось использовать самый мизерный шанс на жизнь. И она победила! – считают волонтеры Евпаторийского фонда помощи животным – приюта «От сердца к сердцу». - До счастливого финала этой истории остался один момент - не менее главный. Нужен Человек. Человек, который протянет руку помощи этой собаке. И поведет ее по жизни. Чернушка это заслужила. Ради этого она и боролась за жизнь! Звоните по телефону 8 (978) 122 02 03 ( есть вайбер и ватсапп).

Напоминаем, что владелец крымского парка «Тайган» приютил 18 животных, эвакуированных из Херсона. Питомцев перевезли в белогорский сафари-парк.

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