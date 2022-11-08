«Они были брошены и напуганы»: владелец крымского парка «Тайган» приютил 18 животных, эвакуированных из Херсона

Сейчас животные проходят месячный карантин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Херсонские животные, которые во время спецоперации оказались под обстрелами ВСУ, на время переехали в Крым. Их разместили в белогорском парке львов «Тайган», рассказал КП-Крым владелец зооуголка Олег Зубков.

На сегодняшний день из-под обстрелов удалось эвакуировать 18 особей, которые сейчас проходят месячный карантин после дороги. Кроме львов и тигров, теперь в парке живут волки, ослики, еноты, ламы, фазаны, орлы и другие виды птиц. Их транспортировкой на полуостров Олег Зубков занимался лично.

Фото: Личный архив героя публикации

- Раньше я даже не подозревал, что в Херсоне есть зоопарки. Мы с нашей командой поехали туда под вечер, нужно было успеть до комендантского часа, иначе бы не выпустили. Все животные были брошены и очень напуганы, - рассказывает директор парка.

Зубков самостоятельно занимался эвакуацией питомцев. Фото: Личный архив героя публикации

Эвакуация пострадавших животных – вполне естественная миссия для человека, который знает, как с ними обращаться, считает Олег Зубков.

Фото: Личный архив героя публикации

- Чтобы вывезти всех обитателей зоопарков Херсона, необходимо было соглашение глав республики и Херсонской области. Благодаря быстрой реакции властей получилось быстро помочь четвероногим и беспрепятственно вывезти их в Крым. Сейчас им всем нужно пройти карантин, который будет длиться один месяц. Так как все животные были без документов и свидетельств, наши ветеринары должны тщательно их проверить и осмотреть, - отмечает владелец крымского сафари-парка.

Кормить херсонских пушистиков и птиц будут за счет «Тайгана». Олег Зубков отметил, что несколько волков, енотов, лам и орлов не нанесут ущерба бюджету частному зоопарку, поэтому он не рассчитывает на помощь властей.

- Это небольшая нагрузка для нашего парка, поэтому мы даже не думали о сборе средств для новых жителей. Все питомцы будут накормлены вдоволь. Об этом можно даже не переживать, - заверил Зубков.

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