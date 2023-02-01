МВД Крыма возглавил генерал-майор из Москвы Игорь Илларионов

В органах внутренних дел Илларионов служит с 1990 года. Фото: УМВД России по Калининградской области

Новым министром внутренних дел Республики Крым назначен Игорь Илларионов. Это следует из информации о руководстве МВД по РК, размещенной на сайте ведомства.

Илларионов ранее работал заместителем начальника Главного управления МВД России по Москве, а до этого – начальником управления МВД России по Калининградской области.

Предыдущего главу ведомства генерал-лейтенанта Павла Каранду сняли с должности в сентябре 2022 года после коррупционного скандала, в котором оказались замешаны его подчиненные. После этого временно исполняющим обязанности министра внутренних дел по Крыму был назначен генерал-майор Алексей Дмитриев.

СПРАВКА КП

Игорь Валентинович Илларионов родился 11 июля 1969 года в Московской области. В органах внутренних дел служит с 1990 года, начинал с должности милиционера патрульно-постовой службы.

В 2013 году стал заместителем начальника управления Главного управления собственной безопасности МВД России, в 2016 – начальником УМВД России по Калининградской области. С 2021 года трудился в должности заместителя начальника Главного управления МВД России по городу Москве.

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