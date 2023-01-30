ФСБ задержала в Крыму девушек, дискредитирующих российскую армию в украинских пабликах

Задержанные девушки извинились за комментарии в соцсетях. Фото: ЦОС ФСБ

В Крыму ФСБ задержала двух девушек за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом КП-Крым сообщили источники в силовых структурах.

- Я писала в телеграм-каналах комментарии, дискредитирующие Российскую Федерацию и ее действия в целом. Признаю свою ошибку и неправоту. Мои комментарии не несли цели кого-то к чему-то подтолкнуть или спровоцировать конфликт. Гарантирую, что больше подобным заниматься не буду, - сообщила 24-летняя задержанная, проживающая в Симферополе.

Другая девушка родилась в Киеве, у нее украинский паспорт. Она призналась, что состояла в чатах националистического движения и в других украинских группах, писала комментарии нелестного содержания о Российской Федерации, о военных и гражданах России.

- Искренне прошу прощения за то, что я делала. Я никому не желаю смерти, - заявила задержанная украинка.

В итоге на девушек было заведено административное дело. Каждая из них должна заплатить штраф по 50 тысяч рублей.

Ранее жителя Черноморского района оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). А ялтинца за подобные действия оштрафовали на 65 тысяч рублей.

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