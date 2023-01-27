Крымчанина оштрафовали на 40 тысяч за дискредитацию армии России

Житель Черноморского района заплатит 40 тысяч рублей штрафа за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации Фото: Даниил ОПАРИН

Жителя Черноморского района оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба Черноморского районного суда.

– Житель Черноморского района в общественном месте, совершил противоправные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина допустил публичные высказывания «о незаконности действий военнослужащих РФ на территории Украины, выполнения ими незаконных приказов их командиров и иных военных преступлений».

Ранее сообщалось, что жителя Ялты оштрафовали на 65 тысяч рублей за хулиганство и дискредитацию армии РФ. 35-летнего мужчину задержали, когда тот в состоянии опьянения нарушал общественный порядок на остановке общественного транспорта.

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