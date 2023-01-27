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НовостиПолитика27 января 2023 15:29

Крымчанина оштрафовали на 40 тысяч за дискредитацию армии России

Мужчина в общественном месте допустил публичные высказывания, направленные на дискредитацию ВС РФ
Дмитрий Коренев
Житель Черноморского района заплатит 40 тысяч рублей штрафа за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации

Житель Черноморского района заплатит 40 тысяч рублей штрафа за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации

Фото: Даниил ОПАРИН

Жителя Черноморского района оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба Черноморского районного суда.

– Житель Черноморского района в общественном месте, совершил противоправные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина допустил публичные высказывания «о незаконности действий военнослужащих РФ на территории Украины, выполнения ими незаконных приказов их командиров и иных военных преступлений».

Ранее сообщалось, что жителя Ялты оштрафовали на 65 тысяч рублей за хулиганство и дискредитацию армии РФ. 35-летнего мужчину задержали, когда тот в состоянии опьянения нарушал общественный порядок на остановке общественного транспорта.

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