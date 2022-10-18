В Крыму тигрица обзавелась милым потомством

Фото: скриншот из видео

На днях в сафари-парке «‎Тайган», что в трех километрах от Белогорска,‎ тигрица Уссури родила чудесных малышей.

- Малышей всего четверо, на данный момент их пол неизвестен. Питаются тигрята молоком матери, - рассказала КП-Крым пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

По ее словам, пока что в вольер никого не пускают. В свои первые дни жизни тигрята только начинают осваиваться и активно изучают окружающую среду. На кадрах записи можно увидеть, как мама-тигрица первый раз выводит малышей из укрытия в большой вольер.

Ранее КП-Крым писала, под Севастополем уже месяц ловят самку дикобраза по имени Вилка. Животное сбежало с ранчо «Сахарная долина» в начале сентября и за это время преодолело уже 23 километра.

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