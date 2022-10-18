Кто такой Data Scientist и как им стать

Помимо платных курсов, в Нетологии есть и бесплатные курсы, лекции и полезные материалы

Data Scientist или дата сайентист – специалист, занимающийся обработкой данных. Он находит, анализирует и обрабатывает большой объем неструктурированной информации, чтобы на их основе найти скрытые закономерности и сделать прогнозы, которые помогут оптимизировать ключевые бизнес-процессы. Востребованность направления высокая и с каждым годом только увеличивается. Уровень заработной платы зависит от опыта, компетенций специалиста, политики конкретной компании.

Получить востребованную профессию, которая входит топ-7 профессий 2022 года по данным U.S. News & World Report’s, можно на курсах – это позволит сэкономить время и получить на 100% актуальные знания. Если ищете проверенный вариант, обратите внимание на курс «Data Scientist» образовательной платформы Нетология. Длительность обучения составляет 16 месяцев. Заниматься можно в гибком режиме с учетом текущей занятости. Платформа возвращает деньги, если курс по какой-то причине не подошел - полную сумму в течение первых трех занятий и оставшуюся, если желание оставить курс возникнет позже.

Особенности курса Data Scientist в Нетологии

На курс могут прийти все - от новичков в Data Science до разработчиков и аналитиков. За короткое время здесь можно получить знания в концентрированном формате и с обратной связью от экспертов-практиков ведущих компаний. При прилежном прохождении курса студенты научатся:

работать с SQL;

использовать Python и библиотеки;

проверять данные и определять проблемы;

строить модели машинного обучения;

руководить DS-проектами.

Обучение на курсе даст возможность перейти в профессию с высоким окладом, которая не устареет и через 10 лет. Зарплата junior дата-сайентиста, по данным hh.ru, в среднем составляет от 70000 до 120000 рублей в месяц, опытного - более 200000.

Помимо платных курсов, в Нетологии есть и бесплатные курсы, лекции и полезные материалы.