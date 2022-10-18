Петицию с требованием оставить 11-месячную малышку из Симферополя у приемных родителей подписали уже более 9 тысяч человек

Юлия Никулина с 11-месячной Лизой. Фото: Ирина ГЕРЦ

Под петицией с требованием оставить 11-месячную Лизу у приемных родителей из Симферополя за пять дней подписались уже более 9 тысяч человек. Обращение к главе Крыма Сергею Аксенову, напомним, было публиковано 13 октября. Главу республики просят лично содействовать в решении спорного вопроса об опеке малышки, попавшей в детский дом после смерти матери, и оставить ребенка в безопасной среде с приемными родителями.

Как писала КП-Крым, из-за прочерка в графе «отец» свидетельства о рождении девочку отдали на удочерение. Опекунами ребенка стала семья Никулиных из Симферополя. В конце апреля решением суда (необходимая процедура в данном случае) Юлия и Юрий официально стали приемными родителями девочки. Однако вступить в права они так и не смогли.

В тот же день Департамент по делам детей симферопольской администрации выдал постановление о признании биологическим отцом девочки Романа Р. Экспертиза ДНК не проводилась, так как мужчина с помощью медицинских справок и показаний свидетелей смог доказать, что жил с родной мамой девочки под одной крышей и вместе с ней сдавал нужные анализы как отец во время беременности. После чего суд постановил передать девочку отцу.

В приемной семье девочка живет уже восемь месяцев Фото: Ирина ГЕРЦ

Никулины с решением не согласны и оспаривают его в судебном порядке. На 7 ноября, в частности, назначено слушание иска в Железнодорожном суде Симферополя, сообщила КП-Крым правозащитница Екатерина Дашевская.

- На 7 ноября в Симферополе назначен суд по отмене постановлений администрации города об отцовств, - сообщила правозащитник.

Кроме того, семья обжаловала и решение о передаче ребенка отцу, подав кассацию в Апелляционный суд крымской столицы. По информации правозащитников и семьи опекунов, родной отец девочки злоупотребляет алкоголем.

Да и сам Роман этого не скрывает, утверждая, что бросит пить, как только заберет ребенка. Не оспаривает мужчина и тот факт, что был осужден на 4,5 года и отбывал наказание по статье о наркотиках. Он уверяет, что жить с Лизой будет в собственном доме, часть которого будет сдавать в аренду. При этом ранее корреспонденту КП-Крым он говорил, что имеет в собственности еще две квартиры, которые тоже планирует сдавать. Но позже эту информацию не подтвердил, заявив, что Никулины предлагали ему деньги за отказ от ребенка.

Часть дома, в котором планирует жить Роман с дочкой, он будет сдавать в аренду Фото: Евгений СТОЯНОВ

Пока дело решается в судах, маленькая Лиза остается у приемных родителей. Как рассказала Юлия Никулина, после публикаций о нем, мужчина больше не делал попыток забрать ребенка. Сам Роман утверждает, просто еще не забрал решение суда.

- После нашей встречи с Михаилом Афанасьевым (глава администрации Симферополя) и с опекой 7 ноября, он позвонил и сказал, что хочет забрать ребенка. Но мы не передали ему девочку, потому что он был в каком-то неадекватном состоянии. И больше он не предпринимал таких попыток. Но мы боимся, что он может снова попробовать это сделать, и тогда ребенок окажется в состоянии опасности. Потому что мужчина выпивает и выпивает постоянно,- рассказала Юлия Никулина.

Вопросом возможного нарушения прав приемной семьи тем временем заинтересовалась прокуратура Крыма. В ведомстве сообщили КП-Крым, что организовали проверку по факту исполнения требований законодательства со стороны органов системы профилактики, опеки и попечительства и защите прав 11-месячной девочки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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