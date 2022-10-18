Бывшего замглавы Евпатории Андрея Коваля приговорили к 8 годам колонии за махинации при строительстве детсада

Экс-чиновник будет отбывать срок в колонии строго режима. Фото: администрация Евпатории

Евпаторийский городской суд вынес приговор трем бывшим чиновникам. По данным «КП»-Крым, на скамье подсудимых оказались два экс-заместителя директора МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (МКУ «УКС») Карен Тарминян и Андрей Туренко. В их компании оказался бывший замглавы администрации Евпатории Андрей Коваль.

Следствием и судом было доказано, что троица пыталась незаконно обогатиться на строительстве модульного детского сада. С подрядчика получили 10,6 млн рублей. За эти деньги чиновники обещали закрыть глаза на нарушения при строительстве.

- Кроме того, бывшие сотрудники МУК «УКС» совместно по предварительному сговору, совершили мошенничество, а именно предложили директору общества с ограниченной ответственностью заключить контракты на производство строительных работ на территории Евпатории, не имея на то полномочий, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

За заключение этих контрактов Карен Тарминян и Андрей Туренко потребовали с директора строительной фирмы 5,7 млн рублей.

О махинациях при строительстве стало известно ФСБ. В итоге всю троицу повязали.

Бывших сотрудников МУК «УКС» признали виновными в получении взятки, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Карена Тарминяна и Андрея Туренко приговорили к восьми годам и месяцу колонии строго режима. Андрея Коваля признали виновным лишь в получении взятки. Однако срок он получил почти такой же - восемь лет в колонии строго режима.

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