Госсовет Крыма разрешил национализацию имущества недружественных стран

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18 октября Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится возможным признание собственностью республики имущества недружественных стран, сообщается на сайте парламента.

В заочном голосовании «за» проголосовали 70 депутатов из 74, четверо – «против».

Как ранее сообщал в своем телеграм-канале спикер парламента Владимир Константинов, изменения касаются земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества, которые на 24 февраля текущего года принадлежали:

- иностранным государствам, совершающих против РФ недружественные действия;

- иностранцам, связанным с указанными иностранными государствами, и их бенефициарам;

- лицам, находящихся под контролем указанных иностранных лиц, вне зависимости от места их регистрации или места ведения ими хозяйственной деятельности.

По его словам, «это будет нокаут для тех, кто «продолжает выжимать из Крыма прибыль и при этом ведет против нас подрывную деятельность».

Также Константинов не исключил возможности национализации квартиры жены президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.

– Если будет доказано [что объект и его собственник подходят под принимаемый закон], безусловно [будет национализирована – ред]. Она [квартира] станет имуществом республики, – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, в начале апреля текущего года Госсовет поддержал законопроект о национализации имущества украинских политиков и олигархов в Крыму. Предполагается, что в случае принятия документа Госдумой, определять порядок исполнения закона регионы будут сами.

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