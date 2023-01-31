«Помог крымский рецепт»: ялтинский повар раскрыл секреты победы в реалити-шоу «Молодые ножи»

Уже полгода он живет в Москве и работает личным шеф-поваром для семьи. Фото: Личный архив Максима Добрынского

На развлекательном телеканале «Пятница» закончился второй сезон жаркого реалити-шоу с главным шефом России – Константином Ивлевым – «Молодые ножи». В нем победил 27-летний Максим Добрынский из курортного города Ялты.

Попытать удачу в известном шоу парень решил еще летом, когда наткнулся на передачу по телевизору. Решил, что он не хуже остальных участников, и отправил свое резюме на участие в рейтинговой программе. Буквально через день ему перезвонили организаторы и предложили приехать на съемки. Так и началась история ялтинского «молодого ножа».

Главный шеф был строг, но справедлив. Фото: Личный архив Максима Добрынского

10 ЛЕТ НА КУХНЕ

Как рассказал КП-Крым Максим, он провел за плитой на кухне около 10 лет, поэтому с уверенностью поехал на кастинг. Уже полгода он живет в Москве и работает личным шеф-поваром для семьи. Больше всего любит готовить блюда из русской и европейской кухни.

Во время шоу парень смог обойти еще пять поваров из других регионов страны, поэтому в подарок он получил золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Съемка программы проходила еще летом. Около двух месяцев ее монтировали и готовили для просмотра, а когда выпустили, то о талантливом крымчанине зашумел весь полуостров. Многих поразил профессионализм молодого человека и то, с каким удовольствием и легкостью он делал свои блюда.

- Для меня это не было чем-то сложным. Я был полностью в себе уверен, поэтому понимал, что до финала точно дойду. Даже удивительно немного, что победа мне так легко далась. Да, у меня есть некоторые недочеты по внешнему виду блюд, но по вкусу они идеальны, - скромно отмечает Максим.

НАПРЯЖЕННАЯ АТМОСФЕРА

Атмосфера на съемочной площадке кулинарного шоу была напряженная. Было волнительно бороться за звание победителя, к тому же, масло в огонь подливал шеф Ивлев. По словам победителя, хоть главный ведущий шоу и был строгим, но относился ко всем очень справедливо.

- Он учит эффективно и качественно работать, поэтому это был однозначно полезный опыт. Если вам кажется, что нам кто-то что-то подсказывал или это была актерская игра, то спешу вас разочаровать. Все предельно честно. В итоговом варианте программы вы видите все именно так, как и было на самом деле, - отмечает Макс.

ЯЛТИНСКИЙ РЕЦЕПТ

Во время отборочного тура повара выручил крымский рецепт палтуса с голландским соусом и спаржей. Его он научился делать в Ялте, когда работал там на кухне одного из ресторанов. А на втором этапе всем участникам нужно было приготовить капусту с выбранным необычным ингредиентом. Максим выбрал корицу. Шефу Ивлеву очень понравилось сочетание, но не обошлось и без критики. Ведущему не понравился бешамель. А в финале в он готовил гребешки с аспарагусом и спаржей в каннеллони из лука порея с голландским соусом.

Ивлев оценил кулинарные способности Максима. Фото: Личный архив Максима Добрынского

НАДОЕЛО ЕСТЬ ДОШИРАК

По словам молодого шефа, готовить он начал еще во время учебы в морской пехоте. Потом работал в местных кафе официантом и помощником на кухне, пока не стал поваром.

- В годы обучения понял, что каждый день есть доширак не вариант, начала придумывать какие-то другие вкусовые решения. А потом пошло-поехало, вот и стал шеф-поваром. Сейчас у меня достаточно хорошая работа, поэтому менять что-то в ближайшее время не планирую, - отмечает Добрынский.

Студенту надоело скудное меню, по/тому он начал готовить сам. Фото: Личный архив Максима Добрынского

ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

Однако, по словам победителя, в будущем он планирует освоить медиа и чаще появляться в кадре в качестве шеф-повара и мечтает быть ведущим кулинарного шоу. Для того, чтобы открылось больше возможностей для развития в профессии, Максим переехал в Москву.

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