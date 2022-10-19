Двое мужчин украли из магазина в Симферополе полтора килограмма красной икры - видео

Ущерб был оценен на 8,5 тысячи рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе двое мужчин украли из продуктового магазина 1,5 килограмма красной икры. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Обратив внимание на заметно опустевший прилавок, директор магазина просмотрел записи камер видеонаблюдения. Как оказалось, двое злоумышленников, пока продавец был занят своими делами, стащили несколько баночек деликатеса.

- Такие походы злоумышленники осуществили дважды, разжившись полутора килограммами деликатесного продукта и причинив магазину ущерб на 8,5 тысячи рублей, - говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались 35-летний житель Джанкойского района и его ранее судимый друг из Симферополя 33-х лет. Всю икру к моменту задержания мужчины успели приговорить. Теперь каждому из них грозит пять лет колонии.

Кроме того, в пресс-службе МВД уточнили, что ранее один из задержанных украл у своих собутыльников два телефона.

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