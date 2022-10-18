Крымчанин украл 12 декоративных кустов, чтобы отблагодарить арендодателей

Фото: УМВД по Республике Крым

Житель пригорода Ялты моет отправиться в колонию на пять лет за кражу декоративных растений с соседского участка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Крым.

– С заявлением в полицию обратилась жительница пригорода Ялты. Женщина рассказала, что неизвестный проник на территорию ее частного домовладения и выкопал со двора растения в количестве 12 кустов, среди которых были агава, гибискус и лавр, – сообщили в ведомстве.

Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Опросив местных жителей и отследив пути отхода вора, полицейские установили его личность. Им оказался 51-летний житель соседнего дома, снимающий здесь жилье.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал стражам порядка, что долго думал, как бы отблагодарить своих арендодателей, в конце концов решив облагородить участок чужими растениями. Он присмотрел во дворе соседнего дома несколько деревьев и кустарников, залез на участок, выкопал растения и высадил во дворе дома, где снимает жилье.

Похищенное имущество изъяли и передали законным владельцам. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что житель Керчи получил почти два года колонии за кражу детской коляски. Приговор выносился с учетом ранее совершенных преступлений.

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