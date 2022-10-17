Житель Керчи получил почти два года колонии за кражу детской коляски

Керчанин получил реальный срок за кражу коляски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Керчи получил реальный срок за кражу детской коляски стоимостью 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

- 12 мая в 06.10 осужденный, находясь в подъезде дома, обнаружил и тайно похитил расположенную на лестничной клетке первого этажа детскую коляску фирмы «Кека» синего цвета, - говорится в сообщении.

55-летнего мужчину, с учетом ранее совершенных преступлений, приговорили к 1 году и 11 месяцам в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее жителя Керчи осудили за кражу бутылки коньяка из магазина. Ему удалось пронести коньяк мимо кассы и убежать от охранника.

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