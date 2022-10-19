Большого пса с огнестрельным ранением нашли на железнодорожной станции в Керчи

Рекс был самым большим и добрым на станции. Фото: Наталья Крамаренко/Вконтакте
В Керчи с огнестрельным ранением нашли пса, который приблудился и жил на новой железнодорожной станции «Южная». Сотрудники вокзала подкармливали животное. Рекс, как называли пса, был самым большим и добрым из всей живущей здесь своры. Однако несколько дней назад его обнаружили с окровавленными лапами. Оказалось, что в пса стреляли из дробовика.
- Люди увидели, что Рекс не может встать на задние лапы. Присмотрелись, лапы в крови. Отвезли в клинку на рентген, оказалось огнестрел дробью. Бедренная кость оказалась вообще сломана, - рассказала волонтер из приюта для безнадзорных животных «Восточный Крым» Наталья Крамаренко.
В приюте Рекса прооперировали. Ему собрали ребро и вытащили несколько пуль. Кроме той, что попала в брюшную полость. Ее хирург решил не трогать, чтобы не навредить животному.
- Поиск и вытаскивание её может причинить больше вреда, чем она сама. Будем надеяться, что она никуда не двинется со временем, а так и обрастет капсулой,- рассказала КП-Крым волонтер.
Из лап пса вытащили несколько таких пуль. Фото: Наталья Крамаренко/Вконтакте
Деньги на операцию собаке собрали сотрудники станции – пес хоть и бродячий, а проблема с безнадзорными животными в городе стоит остро, но человечность взяла верх. Недостающую сумму добавили неравнодушные горожане. Сейчас Рекс идет на поправку.
Кто поступил так с псом остается загадкой. Но в тот день, по словам Натальи Крамаренко, с того же места пропали еще две собаки.
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