К угрозам в Крыму относятся серьезно Фото: Алексей БУЛАТОВ

События на херсонском направлении сейчас волнуют большое число людей по всей стране, особенно крымчан, ведь именно полуостров граничит с новым регионом России.

Напомним, в настоящее время в Херсонской области происходит организованное перемещение жителей правобережной части региона. Это связано с риском подрыва Каховской ГЭС.

По мнению крымского политолога Владимира Джаралла, бои за Херсон во многом определят ход спецоперации, и вероятно, станут «грандиозным» и решающим сражением. Эксперт отмечает, что несмотря на тревожность ситуации, многими она оценивается положительно: понимание происходящего все же лучше, чем неизвестность или самообман.

- Выезд населения из Херсонской области, конечно же, воспринимается как очень тяжелый, но в то же время понятный шаг, который сделан в силу урока по освобождению предыдущих городов, когда украинские каратели не позволяли выезжать мирному населению. В результате происходили те страшные события, которые до сих пор как незаживающая рана у многих людей, - отметил в разговоре с КП-Крым Джаралла.

Успехам на линии соприкосновения, по мнению эксперта, способствует частичная мобилизация (неопытные части мобилизованных активно вливаются и взаимодействуют с «обстрелянными», а также усиливаются техникой) и всесторонняя поддержка населения и волонтеров. И хотя уверенность в действиях армии растет, не исключена вероятность провокаций, в первую очередь в Крыму.

- Идет понимание того, что есть вероятность избежать каких-то моментов с прорывами диверсионных групп. Нельзя не признавать, что это возможно. Но здесь к этому готовы. С другой стороны, очевидно, что военные имеют свой взгляд на происходящее, отступить здесь для них практически невозможно, - считает эксперт.

Ситуация в Херсонской области, которая сейчас находится под обстрелом ВСУ, вероятно, скажется на недавно налаженном движении транспорта по сухопутному коридору через освобожденные территории, полагает Джаралла. При поездках по материку могут возникнуть трудности.

Однако в целом происходящее воспринимается достаточно спокойно и без паники, уверяет эксперт. В тоже время отношение к угрозам серьезное. Это продемонстрировала волна «минирований», охватившая Крым. Школы, детские сады, заводы, суды, торговые центры и даже церкви чуть ли не ежедневно получают сообщения о минировании и вынуждены проводить эвакуацию в целях безопасности. При этом требования правоохранителей выполняются спокойно и без раздражений.

- Волна телефонных минирований продемонстрировала изменение поведения людей. Оно серьезное, сосредоточенное. Все понимают, в чем игра: в том, чтобы усыпить внимание и потом нанести удар, - считает политолог.

В целом же, по мнению эксперта, власти предпринимают все необходимые меры, которые показывают свою эффективность. Паники нет, и ситуация воспринимается такой, какая она есть.

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