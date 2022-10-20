В Минтрансе РФ разъяснили порядок выезда грузовиков из Крыма в составе организованных колонн

Грузовики могут поехать как в составе колонны, так и самостоятельно Фото: Архив "КП"

В Минтрансе РФ разъяснили, как осуществляется выезд из Крыма для грузового транзитного транспорта. В ведомстве уточнили, что из Крыма в Ростовскую область и обратно можно проехать через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Водители проведут в пути около семи часов и проедут 387 километров. Останавливаться можно только на стационарных площадках отдыха и на АЗС.

Маршрут, по которому едут грузовики

Выезжать из Крыма водители грузовиков могут и самостоятельно, и в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД.

- Колонна формируется в Керчи (старый аэропорт - Вокзальное шоссе, 140) и в с. Столбовое Джанкойского района (в районе ресторана «Чайка»), - уточнили в Минтрансе РФ.

Чтобы зарегистрироваться в составе колонны, нужно обратиться по телефону +7 978 199 2634 ежедневно до 4 утра.

Для выезда из Крыма в составе колонны водителей просят прибывать в Столбовое не позже 06:00.

Из Таганрога до полуострова организованное движение не предусмотрено, но водители могут проехать этот маршрут самостоятельно.

Также в Минтрансе напомнили, что работает «горячая линия» по номеру +7 978 199 2634 по вопросам альтернативного сухопутного маршрута из Крыма.

Напомним, с 10 октября крымские власти запустили снабжение полуострова через территории новых субъектов России. Альтернативный маршрут начал работать после теракта на Крымском мосту. На 19 октября по новому сухопутному коридору проехало около 1 тысячи грузовиков в составе сопровождаемой колонны, сообщили в Минтрансе РК. С четверга организованные колонны фур из Керчи отправляются два раза в день.

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