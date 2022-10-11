Первая колонна грузовиков из Керчи добралась в Ростовскую область через новые российские регионы

Водителям, ожидающими своей очереди на паром через Керченский пролив, предлагают альтернативный путь через новые российские регионы. Фото: t.me/brusakov

Первая колонна грузовиков прошла из Керчи в Ростов сухопутным путем через новые российские регионы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

– Более 70 автомобилей выехали вечером 10 октября и прибыли в Ростовскую область сегодня утром в 5.00 ч, – говорится в сообщении.

В Керчи формируется база данных о водителях и автомобилях, чтобы их оперативно пропустили через границу Крыма и Херсонской области. До Джанкоя колонна движется в сопровождении автомобилей ГИБДД, далее их сопровождают военные.

Глава Керчи Святослав Брусаков пообщался с водителями, ожидающими своей очереди на паром через Керченский пролив.

– На стоянках созданы благоприятные условия для пребывания людей, оказывается возможная помощь, но все равно, сколько времени придется ждать своей очереди неизвестно. Некоторые грузовики перевозят скоропортящийся продукт. Предложили альтернативный вариант - по сухопутному маршруту. Переживания водителей понятны, поэтому и ведем с ними разъяснительную работу, – отметил градоначальник.

Он выразил уверненность, что в следующую колонну войдет еще больше автомобилей.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Позднее президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, который организовали украинские спецслужбы. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что в организации теракта участвовали не только украинские спецслужбы, но и граждане России и зарубежных стран.

Сейчас по Крымскому мосту пропускают лишь легковые автомобили. Движение автобусов и грузовиков временно осуществляется через паромную переправу

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поврежденную опору Крымского моста планируют восстановить до конца этой недели

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что анализ тяжести нанесенных повреждений еще продолжается (подробнее)

11 октября на Керченской паромной переправе работают четыре парома

В ближайшее время ожидается прибытие еще трех железнодорожных (подробнее)