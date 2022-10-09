Глава республики Сергей Аксенов разрешил проезд по Крымскому мосту только для легковых автомобилей

Паромная переправа через Керченский пролив работает бесплатно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пока продолжается работа по организации стабильного транспортного сообщения между Крымом и Краснодаром, движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

При этом железнодорожная ветка продолжит работать в штатном режиме.

- Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт «Кавказ». Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» – порт «Кавказ». Напоминаю, что паромная переправа будет работать бесплатно, - отметил Аксенов.

По его словам, для того, чтобы обеспечить полную транспортную безопасность, власти Крыма решили усилить досмотр на объектах морского транспорта. Проверка автомобилей и граждан проводится сотрудниками линейного отдела полиции, а также подразделением транспортной безопасности ГУП РК «Крымские морские порты».

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, который направлялся в сторону полуострова. В результате происшествия в море обрушилось два автомобильных пролета.

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