Названо число пассажиров и транспорта, которые перевезли на пароме через Керченский пролив

Об открытии Крымского моста для легковых автомобилей стало известно вечером в субботу.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
За сутки через Керченскую паромную переправу перевезли 653 пассажира и около ста автомобилей, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
- Со вчерашнего дня через Керченскую паромную переправу осуществлена порядка ста автомобилей и 653 пассажиров катерами и паромом в двух направлениях: порт «Крым» и порт «Кавказ», - отметил Лукашенко.
Также, по его информации, сейчас доступ на материк осуществляет паром «Керченский 2». В воскресенье в Керченский порт прибудут паромы «Ейск» и «Лаврентий» для того, чтобы перевозить грузовики и фуры не менее 22 метров длиной.
Сейчас паромная переправа продолжает работать в штатном режиме. За ночь через нее было совершено три рейса.
Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, который направлялся в сторону полуострова. В результате происшествия в море обрушилось два автомобильных пролета.
Об открытии Крымского моста для легковых автомобилей стало известно вечером в субботу. Из-за тщательных досмотров очередь из машин растянулась на несколько километров. Для фур и «Газелей» запустили отдельную грузовую линию из Морского рыбного порта Керчи.
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