В Минтрансе сообщили о стабильной работе паромной переправы через Керченский пролив

Об открытии Крымского моста для легковых автомобилей стало известно вечером в субботу. Фото: Юлия МАРКИНА

Паромная переправа в Крыму через Керченский пролив работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

Так, по информации ведомства, через паромную переправу за ночь было совершено три рейса.

- Паром «Керченский 2» с грузовыми автомобилями на борту отправился из п. Крым в 1:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров, - отметили в пресс-службе.

В порту Кавказ на паром загрузили 13 машин и 14 пассажиров, которые на рассвете были доставлены обратно в Крым. В 5:50 паром вышел уже в третий рейс, он взял на борт десять автомобилей и 39 пассажиров.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, который направлялся в сторону полуострова. В результате происшествия в море обрушилось два автомобильных пролета.

Об открытии Крымского моста для легковых автомобилей стало известно вечером в субботу. Из-за тщательных досмотров очередь из машин растянулась на несколько километров. Для фур и «Газелей» запустили отдельную грузовую линию из Морского рыбного порта Керчи.

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