На Керченской паромной переправе во вторник функционируют четыре парома Фото: Дмитрий СТЕШИН

По состоянию на утро 11 октября на Керченской паромной переправе работают четыре парома. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

- Паром «Керченский-2» перевозит грузовые автомобили массой до 3,5 тонн;

- Паром «Лаврентий» перевозит большегрузы и пассажирские автобусы;

- Паром «Ейск» транспортирует малотоннажные автомобили;

- Паром «Мария» перевозит крупнотоннажные автомобили.

- В ближайшее время ожидается прибытие еще трех железнодорожных паромов, - говорится в сообщении.

В то же время поврежденную опору Крымского моста планируют восстановить до следующего понедельника. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что анализ тяжести нанесенных повреждений еще продолжается.

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