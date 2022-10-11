Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика11 октября 2022 8:58

11 октября на Керченской паромной переправе работают четыре парома

В ближайшее время ожидается прибытие еще трех железнодорожных
Екатерина НАЗАРОВА
На Керченской паромной переправе во вторник функционируют четыре парома

На Керченской паромной переправе во вторник функционируют четыре парома

Фото: Дмитрий СТЕШИН

По состоянию на утро 11 октября на Керченской паромной переправе работают четыре парома. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

- Паром «Керченский-2» перевозит грузовые автомобили массой до 3,5 тонн;

- Паром «Лаврентий» перевозит большегрузы и пассажирские автобусы;

- Паром «Ейск» транспортирует малотоннажные автомобили;

- Паром «Мария» перевозит крупнотоннажные автомобили.

- В ближайшее время ожидается прибытие еще трех железнодорожных паромов, - говорится в сообщении.

В то же время поврежденную опору Крымского моста планируют восстановить до следующего понедельника. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что анализ тяжести нанесенных повреждений еще продолжается.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50