В течение недели на Керченскую переправу прибудут три железнодорожных парома

Три железнодорожных парома прибудут на Керченскую переправу 12 и 15 октября Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Три ж/д парома прибудут на Керченскую паромную переправу 12 и 15 октября, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

- Для двух паромов, прибывающих 15 октября, ограничением является недостаточные глубины в керченском порту. Проведение дноуглубительных работ ориентировочно завершится 14 октября, - заявил Савельев.

Напомним, поврежденную 8 октября опору Крымского моста планируют восстановить до конца текущей недели. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что анализ тяжести нанесенных повреждений еще продолжается. Также МВД, ФСБ и Минтрансу РФ было дано поручение мобилизовать дополнительные силы, чтобы сократить время ожидания проверки на подъезде к мосту.

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