Выезд херсонцев организован из соображений безопасности. Фото: скриншот из видео администрации Херсонской области

Президент России Владимир Путин 19 октября издал указ о введении на территории Херсонской области военного положения. В Крыму и Севастополе в свою очередь был установлен средний уровень реагирования.

В связи с возможными провокациями со стороны Киева врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо принял решение о проведении плановых мероприятий по перемещению жителей Херсонской области в безопасные районы. Это связано в первую очередь связаны с угрозой обрушения Каховской ГЭС, которую украинские боевики продолжают обстреливать, планируя затопить территорию ниже по течению. Для безопасности херсонцев была организована переправа на левый берег реки Днепр. Кроме того, принять мирных жителей готовы регионы Российской Федерации. Уже 19 октября выехать на левобережье могли жители Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов, а также столицы региона -Херсона. Воспользовались этой возможностью тогда сразу семь тысяч человек, отмечал Владимир Сальдо.

Перевозят жителей на паромах. По информации администрации Херсонской области, добравшись до левого берега Днепра (к примеру, в город Алешки) все желающие могут отправиться в другие регионы России, в том числе и Крым. «Комсомолка» выяснила, куда повезут жителей Херсонщины, вынужденных покинуть родные дома.

В КРЫМ?

Официально вопросами переселенцев из Херсонской области занимается МЧС России. Из соображений безопасности маршруты автобусов засекречены. По информации администрации Херсонской области, это сделано для обеспечения безопасности мирных жителей. Автобусные колонны сопровождают военные, МЧС и кареты «скорой».

В пресс-службе МЧС Крыма тему о размещении жителей Херсонской области в республике не комментируют - «Комсомолке» ответили, что данных нет.

Однако по данным источника «КП-Крым», большинство жителей нового региона России все же направят на материк - в Краснодарский край и далее. Эту же информацию изданию сообщили и в пресс-службе губернатора Севастополя.

- Наш регион пока находится в резерве, по решению федерального руководства - жителей Херсонской области принимают организованно на материке и в республике Крым. Большая часть сразу следует транзитом на материк, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Михаила Развожаева.

Отмечается, что Севастополь ранее выразил готовность принять почти тысячу человек, если такая необходимость возникнет. Херсонцев планировалось разместить на базе детского лагеря «Ласпи» и пансионата «Изумруд».

Напомним, власти Херсонской области намерены отправить порядка 50-60 тысяч человек в безопасную зону на левый берег Днепра и вглубь России.

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