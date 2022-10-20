Это не эвакуация, а временная мера, направленная в первую очередь на безопасность мирных граждан Фото: Дмитрий СТЕШИН

Выезд жителей из Херсонской области, связанный с возможными провокациями со стороны Украины начался 19 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин в этот же день издал указ о введении на территории Херсонской области военного положения. Беспринципные действия киевского режима, заставили власти региона принять непростое, но единственно верное в данной ситуации решение – организовать перемещение части граждан, проживающих на правобережной стороне Херсонщины.

С ЧЕМ СВЯЗАНО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН С ТЕРРИТОРИИ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение было принято на фоне заявления командующего специальной военной операции на Украине Сергея Суровикина. По словам генерала армии, в ближайшие планы противника входило перенять инициативу на Херсонском направлении. Именно здесь, по мнению Сергея Суровикина, возможно ожидать масштабное наступление ВСУ. Кроме того, имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов. Обстановку на этом направлении командующий СВО охарактеризовал как напряженную.

- Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра, - заявил Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области.

Если бы ВСУ удастся добиться разрушения ГЭС, то существует риск того, что вода большим потоком пойдет в нижнюю часть Днепра. Херсон находится достаточно высоко, и затопление ему не угрожает, но вот у районов, расположенных ниже, могут возникнуть сложности, объяснил Владимир Сальдо.

- В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

Кроме того, отсутствие гражданских на этом направлении позволит российским военным действовать более свободно и решительно.

КУДА ПЕРЕВОЗЯТ ЖИТЕЛЕЙ ИЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЕ 2022 ГОДА

Для безопасности херсонцев организована переправа на левый берег реки Днепр. Кроме того, принять мирных жителей готовы регионы Российской Федерации. Из Херсонщины людей перевозят в Крым, а оттуда в материковую часть страны. Уже 19 октября выехать на левобережье могли жители Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов, а также Херсона.

Паниковать не нужно - возможность покинуть районы, которым угрожает киевский режим, есть абсолютно у всех желающих. Как сообщили в администрации Херсонской области, для жителей региона работает бесплатная переправа через реку Днепр.

Нужно понимать, что это временная мера, направленная в первую очередь на безопасность мирных граждан. Власти призывают людей не поддаваться паническим настроениям, ведь именно этого добиваются националисты.

- Эвакуация проходит только с правобережных районов Херсонской области там, где идут боевые действия, - подчеркнул глава Каховской администрации Павел Филипчук.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ ИЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЕ 2022 ГОДА

В первую очередь, необходимо позаботиться о своем жилище. Перед уходом нужно не забыть обесточить квартиру, перекрыть воду, закрыть все окна и двери. Общий вес вещей, которые можно взять, из соображений безопасности не должен превышать 50 кг. Как уточнили в администрации Херсонской области, организацией вывоза маломобильных жителей - как детей, так и взрослых - занимается МЧС России. Обращаться нужно по номерам 8 800 301 99 99, +7 990 053 70 41.

Необходимо собрать: оригиналы и копии документов в непромокаемой упаковке (паспорт, военный билет, полис, водительские права, дипломы и аттестаты, трудовая книжка, свидетельства о рождении детей), деньги и ценные вещи, мобильные телефоны и зарядные устройства к ним, а также удобные вещи для поездки.

На каждой из сумок должны быть прикреплены ярлыки с надписью: Ф.И.О. и год рождения; адрес постоянного местожительства; адрес района перемещения. Ярлыки с аналогичной надписью должны быть пришиты и к воротнику одежды малышей до 7 лет.

Владельцам домашних питомцев беспокоиться не следует - всех их можно взять с собой.

- мелкие животные, а также кошки и маленькие собаки должны находиться в специальных переносках

- крупные собаки должны быть на поводке и в наморднике.

Выезд херсонцев организован из соображений безопасности. Фото: скриншот из видео администрации Херсонской области

КАК МОЖНО ВЫЕХАТЬ ИЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЕ 2022

Херсон

Жителям, желающим отправиться на левый берег или в другие регионы РФ, необходимо приехать к Речному вокзалу Херсона, который расположен на улице Одесская площадь, 4 - именно оттуда организован выезд граждан. Там находятся сразу несколько катеров вместимостью от 80 до 400 человек. График работы речных катеров: с 07:00 до 20:00. Интервал отправления речного транспорта зависит от скорости заполняемости и от погодных условий.

Оказавшись в безопасности, херсонцы смогут остаться, либо отправиться в соседние регионы. Жилье и необходимая помощь с обустройством будет предоставлена каждому.

Отправляться речные катера с 20 октября будут в город Алешки. График отправлений: 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00. Оттуда также можно добраться на автобусах до Крыма - они направляются в Джанкой либо Армянск.

Для тех, кто выезжает самостоятельно, в Крыму организован пункт, где можно получить дальнейший алгоритм действий. Находится он в городе Красноперекопск по улице Таврическая, 1.

Левый берег Херсонской области

Из города Новая Каховка каждое утро в 9:00 от здания администрации по адресу проспект Днепровский, 23 отправляются автобусы. Прибыть на место необходимо заранее.

Из Геническа отправка также осуществляется ежедневно с 9:00. Адрес: улица Городская, 8.

Из города Алешки выехать можно с Пристанского переулка ежедневно с 9:00.

Как подчеркнул врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, в течение первого дня из Херсонской области выехали более семи тысяч человек.

Добравшись до левого берега Днепра на пароме, все желающие могут отправиться в другие регионы России. Фото: скриншот из видео администрации Херсонской области

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

Для всех желающих уехать из Херсона и области действует официальный номер телефона горячей линии: +7 800 301 99 99

Помощь в перемещении маломобильных жителей: 8 800 301 99 99, +7 990 053 70 41

Горячая линия МЧС по республике Крым: 8 3652 55 09 05

Информация о пунктах временного размещения: 8 800 600-00-00

По вопросам юридического характера - линия общественных приемных партии «Единая Россия»: 8 475 786 82 89

Телефоны горячих линий по приему временных переселенцев в России:

Белгородская область:

+7 (4722) 39-99-99

Брянская область:

+7 (4832) 44-30-00 — телефон доверия МЧС по Брянской области;

Волгоградская область:

+7 (4442) 79-99-99;

Воронежская область:

+7 (473) 262-78-75;

Кабардино-Балкарская Республика:

+7 (8662) 39-99-99;

Кировская область:

+7 (8332) 64-21-77;

Курская область:

+7 (4712) 72-30-03;

Липецкая область:

+7 (742) 22-88-60;

Московская область:

+7 (498) 505-41-70;

Нижегородская область:

+7 (831) 439-99-99;

Оренбургская область:

+7 (3532) 308-999;

Орловская область:

+7 (4862) 44-98-76;

Пензенская область:

+7 (800) 234-49-73;

Республика Башкортостан:

+7 (347) 222-87-89;

Республика Крым:

+7 (3652) 55-09-05;

Республика Марий Эл:

+7 (8362) 69-02-63;

Республика Мордовия:

+7 (8342) 28-31-31;

Республика Татарстан:

+7 (843) 288-46-96;

Ростовская область:

+7 (863) 239-99-99;

Рязанская область:

+7 (4912) 25-72-90 — оперативный штаб по приёму беженцев;

Самарская область:

+7 (800) 100-56-61;

Саратовская область:

+7 (845) 249-91-33;

Удмуртская Республика:

+7 (3412) 51-99-99;

Ульяновская область:

+7 (8422) 39-99-99;

Челябинская область:

+7 (351) 239-71-05.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым как транзитный пункт: большую часть вынужденных переселенцев из Херсонской области везут на материк

Севастополь при необходимости готов принять до тысячи человек (подробнее)