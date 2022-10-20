Это не эвакуация, а временная мера, направленная в первую очередь на безопасность мирных граждан
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Выезд жителей из Херсонской области, связанный с возможными провокациями со стороны Украины начался 19 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин в этот же день издал указ о введении на территории Херсонской области военного положения. Беспринципные действия киевского режима, заставили власти региона принять непростое, но единственно верное в данной ситуации решение – организовать перемещение части граждан, проживающих на правобережной стороне Херсонщины.
Решение было принято на фоне заявления командующего специальной военной операции на Украине Сергея Суровикина. По словам генерала армии, в ближайшие планы противника входило перенять инициативу на Херсонском направлении. Именно здесь, по мнению Сергея Суровикина, возможно ожидать масштабное наступление ВСУ. Кроме того, имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов. Обстановку на этом направлении командующий СВО охарактеризовал как напряженную.
- Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра, - заявил Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области.
Если бы ВСУ удастся добиться разрушения ГЭС, то существует риск того, что вода большим потоком пойдет в нижнюю часть Днепра. Херсон находится достаточно высоко, и затопление ему не угрожает, но вот у районов, расположенных ниже, могут возникнуть сложности, объяснил Владимир Сальдо.
- В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.
Кроме того, отсутствие гражданских на этом направлении позволит российским военным действовать более свободно и решительно.
Для безопасности херсонцев организована переправа на левый берег реки Днепр. Кроме того, принять мирных жителей готовы регионы Российской Федерации. Из Херсонщины людей перевозят в Крым, а оттуда в материковую часть страны. Уже 19 октября выехать на левобережье могли жители Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов, а также Херсона.
Паниковать не нужно - возможность покинуть районы, которым угрожает киевский режим, есть абсолютно у всех желающих. Как сообщили в администрации Херсонской области, для жителей региона работает бесплатная переправа через реку Днепр.
Нужно понимать, что это временная мера, направленная в первую очередь на безопасность мирных граждан. Власти призывают людей не поддаваться паническим настроениям, ведь именно этого добиваются националисты.
- Эвакуация проходит только с правобережных районов Херсонской области там, где идут боевые действия, - подчеркнул глава Каховской администрации Павел Филипчук.
В первую очередь, необходимо позаботиться о своем жилище. Перед уходом нужно не забыть обесточить квартиру, перекрыть воду, закрыть все окна и двери. Общий вес вещей, которые можно взять, из соображений безопасности не должен превышать 50 кг. Как уточнили в администрации Херсонской области, организацией вывоза маломобильных жителей - как детей, так и взрослых - занимается МЧС России. Обращаться нужно по номерам 8 800 301 99 99, +7 990 053 70 41.
Необходимо собрать: оригиналы и копии документов в непромокаемой упаковке (паспорт, военный билет, полис, водительские права, дипломы и аттестаты, трудовая книжка, свидетельства о рождении детей), деньги и ценные вещи, мобильные телефоны и зарядные устройства к ним, а также удобные вещи для поездки.
На каждой из сумок должны быть прикреплены ярлыки с надписью: Ф.И.О. и год рождения; адрес постоянного местожительства; адрес района перемещения. Ярлыки с аналогичной надписью должны быть пришиты и к воротнику одежды малышей до 7 лет.
Владельцам домашних питомцев беспокоиться не следует - всех их можно взять с собой.
- мелкие животные, а также кошки и маленькие собаки должны находиться в специальных переносках
- крупные собаки должны быть на поводке и в наморднике.
Выезд херсонцев организован из соображений безопасности. Фото: скриншот из видео администрации Херсонской области
Херсон
Жителям, желающим отправиться на левый берег или в другие регионы РФ, необходимо приехать к Речному вокзалу Херсона, который расположен на улице Одесская площадь, 4 - именно оттуда организован выезд граждан. Там находятся сразу несколько катеров вместимостью от 80 до 400 человек. График работы речных катеров: с 07:00 до 20:00. Интервал отправления речного транспорта зависит от скорости заполняемости и от погодных условий.
Оказавшись в безопасности, херсонцы смогут остаться, либо отправиться в соседние регионы. Жилье и необходимая помощь с обустройством будет предоставлена каждому.
Отправляться речные катера с 20 октября будут в город Алешки. График отправлений: 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00. Оттуда также можно добраться на автобусах до Крыма - они направляются в Джанкой либо Армянск.
Для тех, кто выезжает самостоятельно, в Крыму организован пункт, где можно получить дальнейший алгоритм действий. Находится он в городе Красноперекопск по улице Таврическая, 1.
Левый берег Херсонской области
Из города Новая Каховка каждое утро в 9:00 от здания администрации по адресу проспект Днепровский, 23 отправляются автобусы. Прибыть на место необходимо заранее.
Из Геническа отправка также осуществляется ежедневно с 9:00. Адрес: улица Городская, 8.
Из города Алешки выехать можно с Пристанского переулка ежедневно с 9:00.
Как подчеркнул врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, в течение первого дня из Херсонской области выехали более семи тысяч человек.
Добравшись до левого берега Днепра на пароме, все желающие могут отправиться в другие регионы России. Фото: скриншот из видео администрации Херсонской области
Для всех желающих уехать из Херсона и области действует официальный номер телефона горячей линии: +7 800 301 99 99
Помощь в перемещении маломобильных жителей: 8 800 301 99 99, +7 990 053 70 41
Горячая линия МЧС по республике Крым: 8 3652 55 09 05
Информация о пунктах временного размещения: 8 800 600-00-00
По вопросам юридического характера - линия общественных приемных партии «Единая Россия»: 8 475 786 82 89
Телефоны горячих линий по приему временных переселенцев в России:
Белгородская область:
+7 (4722) 39-99-99
Брянская область:
+7 (4832) 44-30-00 — телефон доверия МЧС по Брянской области;
Волгоградская область:
+7 (4442) 79-99-99;
Воронежская область:
+7 (473) 262-78-75;
Кабардино-Балкарская Республика:
+7 (8662) 39-99-99;
Кировская область:
+7 (8332) 64-21-77;
Курская область:
+7 (4712) 72-30-03;
Липецкая область:
+7 (742) 22-88-60;
Московская область:
+7 (498) 505-41-70;
Нижегородская область:
+7 (831) 439-99-99;
Оренбургская область:
+7 (3532) 308-999;
Орловская область:
+7 (4862) 44-98-76;
Пензенская область:
+7 (800) 234-49-73;
Республика Башкортостан:
+7 (347) 222-87-89;
Республика Крым:
+7 (3652) 55-09-05;
Республика Марий Эл:
+7 (8362) 69-02-63;
Республика Мордовия:
+7 (8342) 28-31-31;
Республика Татарстан:
+7 (843) 288-46-96;
Ростовская область:
+7 (863) 239-99-99;
Рязанская область:
+7 (4912) 25-72-90 — оперативный штаб по приёму беженцев;
Самарская область:
+7 (800) 100-56-61;
Саратовская область:
+7 (845) 249-91-33;
Удмуртская Республика:
+7 (3412) 51-99-99;
Ульяновская область:
+7 (8422) 39-99-99;
Челябинская область:
+7 (351) 239-71-05.
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