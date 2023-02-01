В Крыму под национализацию попала собственность украинских олигархов Ахметова и Коломойского

Под национализацию попали еще несколько новых компаний. Фото: Александра Тимощенко

В конце прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов четко заявил о том, что враги России не смогут зарабатывать в Крыму. Так начался крупный этап национализации имущества украинских олигархов, которое еще осталось у них на полуострове. Еще в ноябре власти республики перевели в собственность полуострова около 130 объектов, которые до этого принадлежали политикам, чиновникам и бизнесменам соседнего государства. В этот раз под национализацию попали еще несколько компаний. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, благодаря работе антитеррористической комиссии по выявлению имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, со своим имуществом в Крыму расстанутся: Ринат Ахметов и его «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», включая имущество пансионата «Горняк», ПАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера», Игорь Коломойский с ООО «ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК» и его дочь Анжелика Коломойская, которая владеет ООО «Энвил».

Под национализацию также попадает имущество Арсения Яценюка, Рафика Дау Булоса и Нестора Шуфрича. А вместе с ними и ряда украинских банков, заводов и комбинатов.

О национализации в ближайшие дни должны принять решение депутаты Госсовета Крыма.

Так глава парламента отметил, что, в первую очередь, это необходимо с моральной точки зрения, чтобы не давать украинским олигархам зарабатывать на крымчанах.

- Ранее национализированные предприятия продолжают работать, никаких проблем у них не возникает. На них был заменен руководящий состав, введены временные администрации. Затем будет проведена процедура их приватизации, и они будут работать в законодательном поле России, оставляя прибыль на территории нашей страны и направляя ее на поддержку участников Спецоперации, на благо нашего народа, - добавил он.

Ранее в Госсовете Крыма приняли постановление о национализации имущества украинских олигархов и бизнесменов на территории полуострова.

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