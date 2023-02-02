Пять человек найдены мертвыми: под Севастополем огонь уничтожил строительный модуль

К 03:26 огонь удалось полностью потушить. Фото: прокуратура Севастополя
В поселке Сахарная Головка под Севастополем при пожаре в строительных бытовках погибли пять человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Фото: МЧС РФ/скриншот из видео
Информация о том, что горит строительный модуль на улице Нефтяная, 15, где временно проживают рабочие, поступило в 02:19 ночи.
Фото: прокуратура Севастополя
- Незамедлительно к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. Наблюдалось открытое горение на площади 200 кв.метров. На данный момент открытое горение ликвидировано, ведется проливка и разбор конструкций, - говорится в сообщении.
Фото: прокуратура Севастополя
Огонь удалось полностью потушить к 03:26. На месте спасателями были обнаружены пять тел.
По факту произошедшего прокуратура Севастополя начала проверку. Отмечается, что кроме погибших есть пострадавшие.
Фото: прокуратура Севастополя
- По предварительной информации пожаром полностью уничтожено двухэтажное модульное строение для проживания рабочих, имеются погибшие и пострадавшие. В настоящее время завершаются мероприятия по ликвидации пожара, осуществляется разбор завалов, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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