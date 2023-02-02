После жуткого пожара под Севастополем Следком завел уголовное дело

Сейчас на месте ЧП работает группа следователей и криминалистов. Фото: крымский Следком

Следком возбудил уголовное дело после пожара в поселке под Севастополем, где сгорел строительный модуль. В МЧС РФ ранее сообщили, что погибли не менее пяти человек. Однако по некоторым данным, огонь мог унести жизни семи человек.

- Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статья 109 УК РФ), - сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: крымский Следком

Напомним, сегодня, 2 февраля, в третьем часу ночи очевидцы сообщили в оперативные службы о пожаре на улице Нефтяная в поселке Сахарная головка Балаклавского района города Севастополя. Огонь охватил двухэтажную строительную бытовку, в которой проживали не менее 100 рабочих. Пожар удалось потушить к 03:26.

Сейчас на месте ЧП работает группа следователей и криминалистов под руководством руководителя республиканского Следкома Терентьева.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео масштабного пожара под Севастополем, в котором погибли пять человек

Также есть пострадавшие (подробнее)