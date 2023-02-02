Грозит пожизненный срок: ФСБ задержала севастопольца за финансирование террористов

32-летнего севастопольца, которого подозревают в финансировании терроризма, задержали сотрудники ФСБ. Фото: скриншот из видео

Сотрудники ФСБ по Крыму и Севастополю задержали 32-летнего жителя Севастополя за финансирование запрещенной террористической организации ИГИЛ*. Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, мужчине может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

- Установлено, что подозреваемый переводил денежные средства для обеспечения деятельности вооруженных формирований международной террористической организации ИГИЛ*, созданных на территории Сирийской Арабской Республики для совершения преступлений террористического характера, - рассказали в пресс-службе ФСБ.

Как следует из видео, опубликованного ФСБ по Крыму и Севастополю, дома у севастопольца была обнаружена предположительно запрещенная исламская литература, а также оружие и флэш-накопители.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 (Финансирование терроризма». Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали участника незаконного вооруженного формирования. Он принимал активное участие в деятельности организации, хотя имел реальную возможность добровольно выйти из ее состава. Мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.

*запрещенная в РФ террористическая организация

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