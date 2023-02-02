В Крыму участнику незаконного вооруженного формирования грозит до 15 лет колонии

По подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан житель Республики Крым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму задержали участника незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана». Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по республике.

Отмечается, что мужчина добровольно вступил в формирование в 2016 году, находясь на территории Украины.

- Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ. При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из состава НВФ, подозреваемый не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее жителя Керчи оштрафовали на тысячу рублей за размещенную в соцсети нацистскую символику. Керчанин выложил изображения в раздел «Фото» администрируемого им аккаунта во ВКонтакте.

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