Жителя Керчи оштрафовали на тысячу рублей за размещенную в соцсети нацистскую символику

Приговор еще не вступил в силу, Фото: Даниил ОПАРИН

25-летний житель Керчи заплатит штраф за демонстрацию нацистской символики в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

Керчанин выложил изображения в раздел «Фото» администрируемого им аккаунта во ВКонтакте»

– Житель города Керчи в социальной сети «ВКонтакте» с использованием администрируемого им аккаунта в разделе «Фото» публично демонстрировал нацистскую символику, доступную для обозрения неограниченному числу лиц, – говорится в сообщении.

На суде мужчина раскаялся и просил не наказывать его строго. Его приговорили к штрафу в размере 1000 рублей без конфискации.

Приговор еще не вступил в силу, добавили в пресс-службе суда.

Напомним, на днях ФСБ задержала в Крыму девушек, дискредитирующих российскую армию в украинских пабликах. Нарушительницам придется заплатить штраф по 50 тысяч рублей.

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