Отбывающего наказание в колонии керчанина оштрафовали за экстремистские татуировки на теле

Как пояснил сам правонарушитель, татуировки на теле он сделал еще до признания движения «АУЕ»* экстремистским Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Керченский городской суд оштрафовал отбывающего наказание в колонии 36-летнего заключенного за татуировки с восьмиконечной звездой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Много лет назад мужчина нанес на тело несколько таких татуировок. Это было еще до того, как организация «АУЕ»*, использующую данную символику, признали в РФ экстремисткой. Заключенный заявил, что это было ошибкой молодости. Теперь он заплатит две тысячи рублей.

- Также суд оштрафовал на две тысячи рублей 47-летнего осужденного из той же колонии, за татуировки на теле, свидетельствующие о публичном демонстрировании атрибутики и символики национал-социалистической немецкой рабочей партии, а также войск СС с 1920 по 1945 годы, - говорится в сообщении.

*«АУЕ» - организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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