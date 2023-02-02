Проснулись в День сурка: пушистые грызуны предрекли Крыму теплую весну

Грызуны в этом году проснулись точно по графику - прямо в День сурка Фото: Ирина ГЕРЦ

Ежегодно 2 февраля во всем мире отмечается День сурка. Считается, что именно в этот день милые грызуны пробуждаются после зимней спячки и способны предсказывать, когда наступит настоящая весна. Традиция эта весьма условна, ведь далеко не всегда животные спешат просыпаться в начале февраля и покидать свои теплые норы. Однако пушистые постояльцы бахчисарайского зоопарка очень пунктуальны - проснулись точно по графику.

Корреспондент «КП-Крым» побывала в Бахчисарайском парке миниатюр и лично убедилась - сурки не только проснулись, но и даже вышли из своего домика. А это значит, что согласно поверьям, крымчан в этом году ждет теплая весна.

ЛАСКОВЫЕ И ЛЮБЯТ ПОКУШАТЬ

В Бахчисарайском парке миниатюр живут шесть сурков - пять мальчиков и одна девочка. Сотрудники зоопарка оборудовали для грызунов большой уютный домик, который на зиму закрывают и утепляют. Как рассказал «Комсомолке» смотритель зоопарка Энвер Сулейманов, каждому из животных около пяти лет - в зверинце они живут с самого рождения.

В зоопарке Бахчисарая живут шесть сурков Фото: Ирина ГЕРЦ

- Они у нас очень дружелюбные. Мы летом крышу снимаем, и люди могут подойти поближе. А сурки легко идут на контакт и, конечно же, попрошайничают. Но посетителям это даже нравится - с удовольствием угощают зверьков морковкой и гладят, - говорит сотрудник зоопарка.

Кормят сурков зерном, сеном фруктами и, конечно же, морковкой. Это любимое лакомство грызунов. Судя по всему, сейчас у смотрителей зоопарка прибавится работы, ведь животные проснулись ужасно голодными. Еще в декабре они ушли в спячку и ничего не ели - существовали за счет накопленных запасов.

Сурок Сеня - самый смелый в бахчисарайском зоопарке. Он не только прогулялся по вольеру, но и поприветствовал гостей Фото: Ирина ГЕРЦ

ПРОСНУЛИСЬ ТОЧНО ПО ГРАФИКУ

Сурки, по словам Энвера Сулейманова, могли проснуться в любой момент - точного графика пробуждения нет. Что это произошло именно 2 февраля - в День сурка - стало сюрпризом не только для посетителей, но и для самих работников зоопарка.

- Они проснулись за полчаса до Вашего прихода, - удивляется смотритель бахчисарайского зоопарка, - как будто почувствовали, что сегодня их день.

В Бахчисарайском парке миниатюр сотни животных, поэтому имена, разумеется, дают не всем. Однако, сурка, который первым вышел из домика Энвер Сулейманов, что называется, знает «в лицо».

- Это у нас Сеня. Он самый смелый из всех.

Милые зверьки с удивлением смотрели на корреспондента "КП-Крым" и приветствовали радостным свистом Фото: Ирина ГЕРЦ

Сурки бахчисарайского зоопарка действительно не боятся людей. Животные с интересом смотрели на корреспондента «Комсомолки», поприветствовав громким свистом.

- Когда похолодало, они сами себе сделали домик из сена, а мы потом его накрыли, чтобы их не продувало. Сурки у нас - одна большая семья, спят рядом друг с другом. Вот сегодня по очереди выходили поесть, но вернулись обратно. Гуляет только Сеня, - говорит Энвер Сулейманов.

В таком домике живут сурки в Бахчисарайском парке миниатюр Фото: Ирина ГЕРЦ

ЛЮБИМЧИКИ ПУБЛИКИ

По словам смотрителя бахчисарайского зоопарка, сурки - одни из самых любимых у посетителей животных.

- Очень часто люди приносят нашим ребяткам еду, надо только и следить, чтоб их не закармливали, - говорит Энвер Сулейманов.

На зиму сотрудники зоопарка соорудили для грызунов полностью закрытую площадку - чтобы сурки не мерзли Фото: Ирина ГЕРЦ

Ближайшие пару дней животные вряд ли будут часто выходить из домика. Ведь на дворе, хоть и крымская, но все же зима. Одно можно сказать точно - сурки окончательно вышли из спячки.

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