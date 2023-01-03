Назвали Надеждой: в Бахчисарае в новогоднюю ночь родилась альпака

Малышка Надя - сестра знаменитого в парке миниатюр самца альпаки по кличке СтопКоронавирус.Фото: Бахчисарайский парк миниатюр

Новый год - чудесная пора. Вот и в Бахчисарайском парке миниатюр 2023 год начался с радостных новостей: прямо перед боем курантов на свет появилась очаровательная альпака. О пополнении в семействе одомашненных горных животных сообщил директор парка Виктор Жиленко.

Малышка полностью белая, только на мордочке и ушах у нее красуются несколько коричневых пятен. Такая окраска не случайна: мать животного полностью бурая, а папа-альпака - блондин.

Так как животное стало первым родившимся в новом году, сотрудники Бахчисарайского парка миниатюр решили дать ей подходящее имя.

Животное, которому всего три дня от роду, уже весит пять килограмм. Фото: Бахчисарайский парк миниатюр

- У нас большие планы на 2023 год, и появление такой милашки в новогоднюю ночь мы восприняли как позитивное начало, поэтому дали ей имя Надежда. К тому же она родная сестра знаменитого крымского альпака СтопКоронавирус, - подчеркнул Виктор Жиленко.

По словам директора парка, брат малышки Надежды родился в прошлом году на Рождество, а его появление совпало с «отступлением» коронавируса в Крыму.

И хоть альпаке всего три дня от роду, она весит уже пять кг. Надежда сейчас живет в стаде с другими самками, не отходит от мамы, но и людей не боится.

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