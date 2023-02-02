Керченским морякам, задержанным в Египте, продлили арест еще на 45 дней

Старший помощник Сергей Бутвенко и капитан судна Сергей Еремизин. Фото: Александр Рубцов.

Суд в Египте продлил арест керченским морякам с судна Soya еще на 45 дней. Об этом КП-Крым сообщил технический инспектор труда Российского профсоюза моряков Александр Рубцов.

Напомним, моряков задержали в начале ноября при выгрузке контейнеров в порту Александрии. В нескольких из них оказался запрещенный ко ввозу в страну трамадол. Препарат относится к сильнодействующим опиоидным анальгетикам. Его используют в онкологии и продают в аптеках по рецепту врача. Однако в некоторых странах трамадол классифицируют как наркотическое средство.

Экипаж судна в составе пятерых россиян и трех граждан Болгарии был задержан. Позже всем, кроме капитана Сергея Еремизина и старшего помощника Сергея Бутвенко, удалось вернуться домой. Правда без личных вещей, подарков семьям и документов, которые были отобраны во время обыска. Египетская полиция вернула морякам лишь паспорта.

Капитан и старпом остаются под стражей уже три месяца. Все это время они находятся в полицейском участке и спят на одеялах, которые им удалось передать через консула, расстелив их на бетонном полу. Моряки жалуются на местную пищу и нуждаются в осмотре врача.

- На днях родственники передали им деньги на горячее питание, потому что, булочки, которые им приносят, это никуда не годится,- отметил Александр Рубцов, который продолжает держать связь с керчанами.

До сих пор морякам не предъявили никаких обвинений, при этом не в первый раз продлевают срок ареста. В Российском профсоюзе моряков настаивают: экипаж судна, как перевозчик, не является ответственным за тип груза. Это прописано в кодексе международного мореплавания.

- По всей видимости, это отношения между грузоотправителем и грузополучателем. Судно является перевозчиком и не несет никакой ответственности. Вскрыть контейнеры и узнать, что в них, они не имеют права согласно международным нормам, - отмечает Александр Рубцов.

Сейчас в Египте находятся представители российского МИДа, а также вице-премьер Крыма, постоянный представитель РК при Президенте РФ Георгий Мурадов.

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