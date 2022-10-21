Ударом сломал позвоночник: севастополец жестоко избил экс-возлюбленную за общение с его новой девушкой

Дебоширу теперь грозит до двух лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе произошла довольно нетипичная история. В суде за свои действия вскоре ответит местный житель, жестоко избивший совою бывшую девушку. Но не из-за ревности, как это часто бывает, а из-за... интереса к его новой пассии.

Конфликт между бывшими произошел вечером в одном из дворов Балаклавского района. 27-летний парень, возвращаясь домой, увидел на лавочке свою бывшую и нынешнюю сожительниц, которые о чем-то разговаривали. Мужчине не понравилось, что бывшая проявляет внимание к его текущим отношениям. После непродолжительной словесной перепалки севастополец схватил бутылку из под выпитого алкоголя и ударил женщину по голове, после чего еще несколько раз ударил ногами по разным частям тела.

- Увидев попытку бывшей возлюбленной позвонить в полицию, мужчина выхватил у нее телефон и разбил его. Ставшая очевидцем событий, сожительница злоумышленника вызвала на место происшествия наряд полиции и скорую медицинскую помощь, - говорится в сообщении.

Прибывшие на место оперативники задержали дебошира.

После госпитализации 40-летней пострадавшей медики констатировали, что женщина отделалась легкими травмами, однако через некоторое время она вновь обратилась в больницу с жалобой на боль в спине. Рентген показал перелом нижнего отдела позвоночника.

На мужчину завели уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. Ему грозит до двух лет колонии.

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