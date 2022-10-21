Основатель школы плавания в Севастополе организовал бесплатные занятия для семей военнослужащих

Александр Пуляров открыл свой бизнес благодаря поддержке государства. Фото: aqua-tron.ru

Севастопольцы своих не бросают, и активно помогают тем, кто нуждается в поддержке. Не остаются в стороне и некоторые предприниматели. Так, основатель школы плавания Aquatron в Севастополе организовал бесплатные занятия для жен и детей военнослужащих, воспользоваться которыми могут сразу сто человек. Инициативу оценил губернатор Севастополя Михаил Развожаев - об акции он рассказал в своем Tg-канале, подчеркнув, что такие действия со стороны бизнеса очень важны в нынешнее время.

В Крыму Александр Пуляров небезызвестная личность среди поклонников спорта и здорового образа жизни. В 2020 году призер многих чемпионатов России переплыл Керченский пролив, а годом позже преодолел 10 км на морских соревнованиях в Евпатории. На тот момент спортсмен уже успешно реализовался в качестве предпринимателя - под его началом открылись школы плавания Aquatron в нескольких городах полуострова, а также клуб единоборств Megatron. Именно в этих проектах мужчина выделил бесплатные места для родственников военнослужащих.

Александр уверен - научить плавать можно любого. Фото: aqua-tron.ru

Александр Пуляров рассказал «Комсомолке», почему решил помогать семьям участников спецоперации и как «попал» в соцсети губернатора.

БИЗНЕС В ПОМОЩЬ

До 2020 года Александр работал тренером по плаванию в севастопольской школе. В один момент клиентов, желающих попасть именно к нему, стало слишком много. Тогда-то мужчина решил открыть собственную школу. Запуск бизнеса пришелся на времена пандемии, поэтому реализация проекта застопорилась - будущему предпринимателю было не потянуть его финансово.

Поучаствовать в грантовой программе от правительства «Легкий старт» Александру посоветовали знакомые. Из почти 150 участников власти выделили всего 45 предпринимателей, в числе которых оказался и наш герой. Так благодаря господдержке идея о школе стала реальностью.

- Я и образование бесплатно получил, и всю жизнь спортом бесплатно занимался. И в бизнесе мне помогло государство. Поэтому я считаю, что если оно помогает мне, то я должен взамен помогать людям, которые в нем живут, - рассказал Александр.

Как отмечает мужчина, он решил, что логичнее всего будет предоставить бесплатные занятия для родственников защитников нашей страны - жен и детей. Каждый абонемент стоит от 4 до 6 тысяч рублей, что в связи с последними событиями может позволить себе не каждый желающий.

- В связи с мобилизацией многих мужчин, я заметил, что семьям сейчас тяжелее выделить средства на оплату секций. Поэтому я выделил 100 бесплатных мест - по 50 на каждый свой проект - чтобы дети и взрослые могли заниматься спортом. Сейчас к нам пришли уже 20 детей и 10 взрослых, еще есть 70 мест, - подчеркнул предприниматель.

Информацию об акции для родственников мобилизованных школа плавания и клуб единоборств разместили в своих социальных сетях, но, по словам Александра, большая часть людей узнала об этом от губернатора.

Мужчина добился больших успехов в спорте, хотя по профессиональным меркам сам научился плавать достаточно поздно

- На самом деле, в соцсетях Михаила Владимировича я появлялся еще ровно год назад - когда еще сам работал тренером. А когда мы запустили акцию, то решили сообщить о ней как можно большему количеству людей. Я связался с помощниками губернатора, в том числе с пресс-секретарем, и моя идея показалась интересной.

У школы плавания нет собственных бассейнов - их арендуют на различных площадках. На сегодняшний день их две: бассейн МГУ в Севастополе и Вязовая роща в Орловке, где помимо самого Александра занятия проводят еще три тренера. На вопрос о том, что будет, если желающих окажется больше, чем предоставленных мест, Александр отвечает: он в любом случае пойдет людям навстречу.

- Это мой вклад в общее дело и помощь людям. Если будет не хватать тренеров, то придется как-то урезать время, но мне бы, конечно, хотелось оставить. Будем смотреть по ситуации, пока мест еще много, - подчеркнул предприниматель.

ЖДУТ ВСЕХ

Александр уверен - научить плавать можно всех и в любом возрасте. Среди подопечных у севастопольского спортсмена и предпринимателя как трехмесячные малыши, так и люди 45-ти лет, совершенно не умеющие раньше плавать. По спортивным меркам он и сам начал плавать достаточно поздно.

- Я был замкнутым ребенком - ни с кем не общался, сидел дома и у меня были проблемы с лишним весом, поэтому родители решили отдать меня на плавание. Мне было 10-11 лет. Для спорта это достаточно поздно - оптимальным возрастом считается 5-7 лет, чтобы к десяти годам уже получить какой-то разряд. Поэтому я сейчас всем ученикам говорю, что возраст - не предел.

Сейчас у школы два филиала - в Севастополе и Орловке

По наблюдениям спортсмена, у большинства людей в первую очередь имеется страх воды, бороться с которым и помогают опытные преподаватели. Свою работу Александр в первую очередь считает социально важной, ведь в регионах, где есть море, навык плавания порой жизненно необходим.

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