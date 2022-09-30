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Общество30 сентября 2022 11:20

Просят одежду и энергетики: крымчанка каждую неделю собирает посылки для участников спецоперации

О необходимости поддержки военнослужащих жительница Симферопольского района Оксана Шапошник знает не понаслышке - ее сын служит на передовой с самого начала
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Оксана (справа) занимается добрым делом с апреля: сразу же, когда стало можно доставлять посылки военным. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

Оксана (справа) занимается добрым делом с апреля: сразу же, когда стало можно доставлять посылки военным. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

Жительница Симферопольского района Оксана Шапошник уже седьмой месяц отправляет посылки военнослужащим, участвующим в спецоперации. Неравнодушная крымчанка собирает для тех, кто находится на передовой, самое необходимое, а иногда доставляет посылки на освобожденные территории самостоятельно. «Комсомолка» поговорила с Оксаной и узнала, как возникла идея помогать защитникам Родины, а также в чем они нуждаются больше всего.

ОТ МАМ И ЖЕН ДО ВСЕГО КРЫМА

Помогать участникам спецоперации Оксана начала еще в апреле. По словам женщины, изначально, таким образом она хотела себя отвлечь - сын Оксаны служит на передовой с самого начала СВО. Молодой человек рассказывал, что иногда военнослужащим не хватало каких- то вещей.

- Сначала это была такая группа мам-жен. Я создала Tg-канал «Za наших», и предложила распространять информацию между друзьями, знакомыми, которые хотели бы помочь с необходимыми вещами. У нас ребята просили и коллиматоры (Прицелы. - Прим. Ред.), и разгрузки, и бытовые предметы, - рассказывает женщина.

Оксана лично ездит по Крыму и собирает посылки от неравнодушных крымчан. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

Оксана лично ездит по Крыму и собирает посылки от неравнодушных крымчан. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

С самого начала организовывать работу Оксане помогала еще одна крымчанка - Виктория, чей муж тоже служил на освобожденных территориях. Однако мужчина недавно получил ранение и был вынужден вернуться с передовой, поэтому теперь он также собирает грузы для тех, кто продолжает защищать страну.

Изначально в Tg-канале состояли только родственники военных, но потом присоединились многие неравнодушные крымчане. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

Изначально в Tg-канале состояли только родственники военных, но потом присоединились многие неравнодушные крымчане. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

Постепенно желающих помочь военнослужащим становилось все больше. Так, недавно большой груз собрали неравнодушные бахчисарайцы.

- Человек из Бахчисарая вступил в группу, и решил помочь. Совместно с администрацией города много необходимого для ребят собрали. Изначально это планировалось как разовая акция, но люди и сейчас продолжают нести и еду, и одежду, и медикаменты, - отмечает Оксана.

ПОМОГАЮТ ВСЕМ

Доставляют собранные грузы непосредственно на освобожденные территории обычно военнослужащие 126-й военной части - Оксана собирает и упаковывает посылки, а уже потом их отвозят в Херсонскую область. Но иногда приходится и самой.

- Я буквально позавчера вернулась из Каховки - отвозила одежду ребятам из другой бригады - не крымской. Доставить нужно было быстро, поэтому мы поехали.

Встречают грузы сами военнослужащие. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

Встречают грузы сами военнослужащие. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

Сколько грузов по инициативе Оксаны было собрано за все это время, женщина не считает - «как наберется достаточное количество».

- Бывало такое, что и два раза в неделю возили. А по стандарту - раз в неделю собираем и отвозим. Вот вчера нам от военной части выделили КАМАЗ - приехали прямо ко мне домой, все погрузили, - говорит крымчанка.

ПРОСЯТ ЭНЕРГЕТИКИ И ОДЕЖДУ

По словам Оксаны Шапошник, чаще всего военнослужащие просят оптические приборы и одежду, а также не самые полезные вещи - сигареты, энергетики и кофе.

- В августе у ребят старые вещи погорели, поэтому мы в срочном порядке переключились чисто на одежду, военную форму. Я вышла на волонтеров из Белгорода и Москвы, и они мне подешевле нашли всю необходимую нашим парням амуницию, - говорит Оксана.

Ребятам на передовой зачастую нужна новая одежда. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

Ребятам на передовой зачастую нужна новая одежда. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

Ни одна посылка, разумеется, не обходится и без еды - выбирают ту, которая долго не портится, а также медикаментов и предметов первой необходимости.

- Недавно вот заказали приборы ночного видения, которые просили ребята. Говорят, что нужны коптеры, но, к сожалению, таких больших сборов, чтобы их приобрести, у нас пока нет, - отмечает Оксана.

Грузы отвозят, как собирают достаточное количество. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

Грузы отвозят, как собирают достаточное количество. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

СЫН НА ПЕРЕДОВОЙ

Несмотря на то, что Оксана и сама ездила на освобожденные территории, сына она не видела с самого начала спецоперации - он служит в Херсонской области, но на другом направлении.

- Где-то раз в три дня он пишет мне смс-ки, что все нормально, жив здоров. А мне большего и не надо. Если бы он приехал домой на отдых хотя бы на недельку, я была бы очень счастлива. Потому что отдых нужен всем. Но он пока там.

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