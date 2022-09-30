Просят одежду и энергетики: крымчанка каждую неделю собирает посылки для участников спецоперации

Оксана (справа) занимается добрым делом с апреля: сразу же, когда стало можно доставлять посылки военным. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

Жительница Симферопольского района Оксана Шапошник уже седьмой месяц отправляет посылки военнослужащим, участвующим в спецоперации. Неравнодушная крымчанка собирает для тех, кто находится на передовой, самое необходимое, а иногда доставляет посылки на освобожденные территории самостоятельно. «Комсомолка» поговорила с Оксаной и узнала, как возникла идея помогать защитникам Родины, а также в чем они нуждаются больше всего.

ОТ МАМ И ЖЕН ДО ВСЕГО КРЫМА

Помогать участникам спецоперации Оксана начала еще в апреле. По словам женщины, изначально, таким образом она хотела себя отвлечь - сын Оксаны служит на передовой с самого начала СВО. Молодой человек рассказывал, что иногда военнослужащим не хватало каких- то вещей.

- Сначала это была такая группа мам-жен. Я создала Tg-канал «Za наших», и предложила распространять информацию между друзьями, знакомыми, которые хотели бы помочь с необходимыми вещами. У нас ребята просили и коллиматоры (Прицелы. - Прим. Ред.), и разгрузки, и бытовые предметы, - рассказывает женщина.

Оксана лично ездит по Крыму и собирает посылки от неравнодушных крымчан. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

С самого начала организовывать работу Оксане помогала еще одна крымчанка - Виктория, чей муж тоже служил на освобожденных территориях. Однако мужчина недавно получил ранение и был вынужден вернуться с передовой, поэтому теперь он также собирает грузы для тех, кто продолжает защищать страну.

Изначально в Tg-канале состояли только родственники военных, но потом присоединились многие неравнодушные крымчане. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

Постепенно желающих помочь военнослужащим становилось все больше. Так, недавно большой груз собрали неравнодушные бахчисарайцы.

- Человек из Бахчисарая вступил в группу, и решил помочь. Совместно с администрацией города много необходимого для ребят собрали. Изначально это планировалось как разовая акция, но люди и сейчас продолжают нести и еду, и одежду, и медикаменты, - отмечает Оксана.

ПОМОГАЮТ ВСЕМ

Доставляют собранные грузы непосредственно на освобожденные территории обычно военнослужащие 126-й военной части - Оксана собирает и упаковывает посылки, а уже потом их отвозят в Херсонскую область. Но иногда приходится и самой.

- Я буквально позавчера вернулась из Каховки - отвозила одежду ребятам из другой бригады - не крымской. Доставить нужно было быстро, поэтому мы поехали.

Встречают грузы сами военнослужащие. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

Сколько грузов по инициативе Оксаны было собрано за все это время, женщина не считает - «как наберется достаточное количество».

- Бывало такое, что и два раза в неделю возили. А по стандарту - раз в неделю собираем и отвозим. Вот вчера нам от военной части выделили КАМАЗ - приехали прямо ко мне домой, все погрузили, - говорит крымчанка.

ПРОСЯТ ЭНЕРГЕТИКИ И ОДЕЖДУ

По словам Оксаны Шапошник, чаще всего военнослужащие просят оптические приборы и одежду, а также не самые полезные вещи - сигареты, энергетики и кофе.

- В августе у ребят старые вещи погорели, поэтому мы в срочном порядке переключились чисто на одежду, военную форму. Я вышла на волонтеров из Белгорода и Москвы, и они мне подешевле нашли всю необходимую нашим парням амуницию, - говорит Оксана.

Ребятам на передовой зачастую нужна новая одежда. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

Ни одна посылка, разумеется, не обходится и без еды - выбирают ту, которая долго не портится, а также медикаментов и предметов первой необходимости.

- Недавно вот заказали приборы ночного видения, которые просили ребята. Говорят, что нужны коптеры, но, к сожалению, таких больших сборов, чтобы их приобрести, у нас пока нет, - отмечает Оксана.

Грузы отвозят, как собирают достаточное количество. Фото предоставлено Оксаной Шапошник

СЫН НА ПЕРЕДОВОЙ

Несмотря на то, что Оксана и сама ездила на освобожденные территории, сына она не видела с самого начала спецоперации - он служит в Херсонской области, но на другом направлении.

- Где-то раз в три дня он пишет мне смс-ки, что все нормально, жив здоров. А мне большего и не надо. Если бы он приехал домой на отдых хотя бы на недельку, я была бы очень счастлива. Потому что отдых нужен всем. Но он пока там.

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