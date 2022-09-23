«Закон един для всех»: сын главы Крыма отправился служить по мобилизации

Сергей Аксенов заявил, что гордится своим сыном. Фото: страница главы Крыма Сергея Аксенова "ВКонтакте"

Сын главы Крыма Сергея Аксенова попал под частичную мобилизацию и уже находится на территории части. Об этом руководитель республики заявил журналистам в ходе пресс-конференции.

Как подчеркнул Сергей Аксенов, различий нет ни для кого - под мобилизацию попадают озвученные категории граждан, независимо от того, являются ли они представителями власти или членами их семей.

- Закон един для всех. Сегодня мой сын был призван, утром уже выехал в подразделение на территорию части. Пришел ко мне вчера, сказал, что ему позвонили из военкомата, и сказал: «Папа, я не могу остаться в стороне», - подчеркнул Сергей Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что гордится решением своего наследника, который уже отслужил в армии, и лично провожал его до симферопольского военкомата, как и других призывников.

Согласно информации в открытых источниках, сыну Сергея Аксенова Олегу 25 лет. Молодой человек прошел срочную военную службу в военно-космических вооруженных силах. У Олега Аксенова хорошая физическая подготовка - он занимался в секции греко-римской борьбы, где добился немалых успехов.

Напомним, утром 23 сентября глава Крыма Сергей Аксенов пообщался с мобилизованными гражданами и их семьями, перед отправкой в воинские части Севастополя. По словам руководителя республики, он будет лично контролировать ситуацию с размещением в частях и проведением подготовки.

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