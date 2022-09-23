Первые мобилизованные в Симферополе отправляются на переподготовку в Севастополь

Первые мобилизованные в Симферополе и Крыму отправляются на переподготовку в Севастополь Фото: Ирина ГЕРЦ

Первые мобилизованные в крымской столице отправляются на переподготовку в город федерального значения Севастополь, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Сегодня в Симферополе встретился с мобилизованными и их семьями, чтобы пообщаться лично перед отправкой в воинские части Севастополя, где будет проходить переподготовка и боевое слаживание. В понедельник планирую посетить Севастополь и встретиться с личным составом, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

По его словам, семьям мобилизованных будет оказываться помощь по всем направлениям. Он напомним, что любой вопрос ему можно адресовать через портал правительства РК и соцсети.

Ранее сообщалось, как действовать военнообязанным в условиях мобилизации. Крымчане, желающие выехать с территории полуострова, должны получить разрешение в военном комиссариате по месту пребывания.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50