Выезд из Крыма не запрещен: объяснение для военнообязанных в условиях мобилизации

Для выполнения боевых задач сейчас востребованы стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму объяснили, как действовать военнообязанным в условиях мобилизации. Крымчане, желающие выехать с территории полуострова, должны получить разрешение в военном комиссариате по месту пребывания. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на начальника службы по Мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктора Фесенко.

Как отмечается в сообщении, выезд из Крыма никому не запрещен.

- Гражданин должен обратиться в военный комиссариат, написать заявление или какой-то другой документ подать, военкомат это рассмотрит и даст разрешение на выезд, если для этого есть обстоятельства на выезд. Работает человек или на лечение, учиться или еще что-нибудь, - говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении Виктора Фесенко, граждане, находящиеся в Крыму, но не зарегистрированные на территории республики, должны стать на воинский учет в военный комиссариат по месту своего пребывания.

- Военный комиссариат должен направить все документы в тот военкомат, где гражданин стоял на учете и сообщить, что он стал на воинский учет в военном комиссариате республики Крым по месту прохождения, пребывания, проживания, - уточняется в сообщении начальника службы по Мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктора Фесенко.

Разъяснения по ситуации даны в сообщении начальника службы по Мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктора Фесенко. Фото: советник главы Крыма Олег Крючков

Напомним, согласно тексту указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Как пояснил глава государства в своем телеобращении, решение принято, чтобы обеспечить защиту и безопасность страны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов выступил с заявлением, что каждому мобилизированному жителю республики будет выплачено 200 тысяч рублей. Позже об этом же сообщил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Подробнее о том, кого призовут на военную службу в Крыму во время частичной мобилизации, «Комсомолка» рассказывала ранее.

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