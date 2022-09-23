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Общество22 сентября 2022 21:42

Выезд из Крыма не запрещен: объяснение для военнообязанных в условиях мобилизации

В Крыму разъяснили правила въезда и выезда для военнообязанных при мобилизации
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Для выполнения боевых задач сейчас востребованы стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики

Для выполнения боевых задач сейчас востребованы стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму объяснили, как действовать военнообязанным в условиях мобилизации. Крымчане, желающие выехать с территории полуострова, должны получить разрешение в военном комиссариате по месту пребывания. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на начальника службы по Мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктора Фесенко.

Как отмечается в сообщении, выезд из Крыма никому не запрещен.

- Гражданин должен обратиться в военный комиссариат, написать заявление или какой-то другой документ подать, военкомат это рассмотрит и даст разрешение на выезд, если для этого есть обстоятельства на выезд. Работает человек или на лечение, учиться или еще что-нибудь, - говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении Виктора Фесенко, граждане, находящиеся в Крыму, но не зарегистрированные на территории республики, должны стать на воинский учет в военный комиссариат по месту своего пребывания.

- Военный комиссариат должен направить все документы в тот военкомат, где гражданин стоял на учете и сообщить, что он стал на воинский учет в военном комиссариате республики Крым по месту прохождения, пребывания, проживания, - уточняется в сообщении начальника службы по Мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктора Фесенко.

Разъяснения по ситуации даны в сообщении начальника службы по Мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктора Фесенко. Фото: советник главы Крыма Олег Крючков

Разъяснения по ситуации даны в сообщении начальника службы по Мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктора Фесенко. Фото: советник главы Крыма Олег Крючков

Напомним, согласно тексту указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Как пояснил глава государства в своем телеобращении, решение принято, чтобы обеспечить защиту и безопасность страны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов выступил с заявлением, что каждому мобилизированному жителю республики будет выплачено 200 тысяч рублей. Позже об этом же сообщил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Подробнее о том, кого призовут на военную службу в Крыму во время частичной мобилизации, «Комсомолка» рассказывала ранее.

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