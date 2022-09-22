Мобилизованные жители Севастополя получат по 200 тысяч рублей

Главная задача властей - обеспечить мобилизованных граждан всем необходимым Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый севастополец, подлежащий мобилизации и отправляющийся служить в зону специальной военной операции, получит 200 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор города-героя Михаил Развожаев в эфире телеканала «СТВ».

- Это самая маленькая поддержка, которую мы можем сегодня оказать семьям, которые на какое-то время фактически останутся без кормильца, - подчеркнул глава города-героя.

Как отметил Михаил Развожаев, в Севастополе будут прорабатываться и другие меры поддержки мобилизованных граждан.

Кроме того, главная задача властей - обеспечить мобилизованных граждан всем необходимым - одеждой, обувью и экипировкой.

- Город, конечно, будет отдельно за этим следить и за тем, как дальше будет проходить служба, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Напомним, согласно тексту указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Как пояснил глава государства в своем телеобращении, решение принято, чтобы обеспечить защиту и безопасность страны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил единоразово выплатить каждому мобилизованному крымчанину 200 тысяч рублей.