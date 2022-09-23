«Сложное время, но вы нужны стране»: Сергей Аксенов встретился с мобилизованными крымчанами и их семьями

Фото: Tg-канал Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов лично пообщался с мобилизованными гражданами и их семьями, перед отправкой в воинские части Севастополя. Как отметил руководитель республики, общаясь с крымчанами, власти полностью берут на себя материальное обеспечение, экипировку.

- Администрация города [Симферополя] с каждым будет иметь личную связь. Выражаю слова благодарности за позицию, за мужество. Спасибо вашим семьям. Сложное время, но вы нужны стране, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что контролировать ситуацию с размещением в частях и проведением подготовки будет лично.

Напомним, первые мобилизованные в Симферополе отправляются на переподготовку в Севастополь. Там будет проходить переподготовка и боевое слаживание.