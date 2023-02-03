Грозит пять лет тюрьмы: ФСБ задержала симферопольца, призывавшего к расправе над полицейскими

Симферопольца задержали за призывы к экстремизму через Интернет. Фото: скриншот из видео

Сотрудники ФСБ задержали жителя крымской столицы за призывы к эстремизму. Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, свою «деятельность» мужчина вел в Сети.

50-летний симферополец в социальных сетях публично призывал к убийству российских силовиков.

- Подозреваемый на странице сообщества в социальной сети «Вконтакте» разместил публикацию, содержащую призывы к убийству представителей правоохранительных органов РФ, - рассказали в пресс-службе ФСБ.

Экстремистские высказывания привлекли внимание сотрудников ФСБ по Крыму и Севастополю. Силовики нагрянули к нему домой. Отпираться было бессмысленно - Интернет помнит все.

За свою «сетевую» деятельность мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Таково максимальное наказание по второй части статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму в сети Интернет). Уголовное дело на симферопольца уже завели.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали 32-летнего жителя Севастополя, который финансировал деятельность запрещенной террористической организации. Оставшуюся жизнь он может провести за решеткой.

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