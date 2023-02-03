«Заманил мультиками»: сосед-извращенец показывал порно пятилетней девочке

Прокуратура направила уголовное дело в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму Следком завершил расследование уголовного дела против 51-летнего жителя Нахимовского района Севастополя, совратившего пятилетнего ребенка.

Инцидент произошел на улице Горпищенко. Ноябрьским днем минувшего 2022 года подвыпивший мужчина заманил маленькую соседскую девочку к себе в квартиру. Ребенок думал, что ему включат мультики, но извращенец поставил на телефоне порно. Также в пресс-службе крымского Следкома отметили, что он совершал в отношении несовершеннолетней «иные действия сексуального характера»‎.

- Мама девочки, обнаружив отсутствие дочери, начала стучаться во все комнаты, однако только сосед, у которого находилась девочка, не открывал дверь. Женщина, вызволив ребенка, сразу же обратилась в правоохранительные органы, - говорится в сообщении.

Против мужчины собрали достаточно улик, чтобы доказать его вину, пострадавшую девочку же отправили к психологу. Извращенец был отправлен под стражу, где находится по сей день в ожидании приговора. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру с целью подписания обвинительного заключения, далее - суд.

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