Симферополец изнасиловал 18-летнюю студентку и отобрал у нее гаджеты

Спустя десять лет правоохранителям удалось установить и задержать насильника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе перед судом предстанет 36-летний местный житель, изнасиловавший и ограбивший студентку в далеком 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

– Личность подозреваемого была установлена в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет, – говорится в сообщении.

Установлено, что поздно вечером 4 сентября 2013 года пьяный симферополец увязался следом за 18-летней студенткой. В районе медколледжа он набросился на девушку и, угрожая убийством, изнасиловал. После этого он еще и ограбил жертву – забрал мобильник, планшет и плеер с наушниками.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) и по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Как сообщили в прокуратуре по Республике Крым и Севастополю, дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Симферополя.

Ранее КП-Крым писала о крымчанине, который шесть лет скрывался в монастыре от следствия за сексуальное преступление против 8-летней падчерицы. Впервые он совершал преступления полового характера, когда девочке исполнилось восемь лет. Ему на тот момент был 41 год.

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