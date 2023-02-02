Симферополец изнасиловал 18-летнюю студентку и отобрал у нее гаджеты

Спустя десять лет правоохранителям удалось установить и задержать насильника
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Симферополе перед судом предстанет 36-летний местный житель, изнасиловавший и ограбивший студентку в далеком 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.
– Личность подозреваемого была установлена в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет, – говорится в сообщении.
Установлено, что поздно вечером 4 сентября 2013 года пьяный симферополец увязался следом за 18-летней студенткой. В районе медколледжа он набросился на девушку и, угрожая убийством, изнасиловал. После этого он еще и ограбил жертву – забрал мобильник, планшет и плеер с наушниками.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) и по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Как сообщили в прокуратуре по Республике Крым и Севастополю, дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Симферополя.
Ранее КП-Крым писала о крымчанине, который шесть лет скрывался в монастыре от следствия за сексуальное преступление против 8-летней падчерицы. Впервые он совершал преступления полового характера, когда девочке исполнилось восемь лет. Ему на тот момент был 41 год.
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