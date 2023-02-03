Жди свиной грипп, если не привит: как крымчанам защититься от нового штамма заболевания

Иногда грипп протекает тяжело, поднимается высокая температура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как только коронавирус немного притих, на арене появился еще один недоброжелатель. Этой зимой Крым и Россию в целом охватила серьезная эпидемия свиного гриппа. Инфекционисты объяснили такое быстрое распространение болезни новым штаммом H1N1. По информации инфекционистов, в декабре грипп унес жизни 15 тысяч россиян. Корреспондент КП-Крым выяснял, как можно обезопасить себя от болезни, и кому стоит бояться свиного гриппа.

Люди, у которых был диагностирован новый штамм H1N1, рассказывают, что заболевание протекает очень агрессивно и часто приводит к вынужденной госпитализации.

- У дочери резко поднялась температура сначала до 38 градусов, а через несколько часов до 40. Самостоятельно сбить жар не удавалось, у ребенка поднялся уровень ацетона в моче, началась непрекращающаяся рвота. Пришлось быстро вызывать скорую, фельдшер сообщил мне, что такие симптомы сейчас у многих, и это похоже на свиной грипп. Самостоятельно вылечиться, если болезнь протекает тяжело, практически невозможно. Госпитализация была неминуема, по приезду в больницу нам диагностировали H1N1. Неделю дочь была в тяжелом состоянии, находилась под капельницами. За этот период в стационаре были летальные случаи, медсестры говорили, что пациенты умирали от последствий гриппа, - рассказала «Комсомолке» жительница Симферополя Мария Шульга.

В Роспотребнадзоре по РК нам сообщили, что при поступлении в больницу людей тестируют на предмет наличия разных типов гриппа и других вирусов.

- В ходе проведенного мониторинга на текущий период в общей структуре вирусов, вызывающих респираторные инфекции, на территории полуострова 52% составляют вирусы гриппа А (H1N1) и вирус гриппа типа В, - рассказала КП-Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Также в этом сезоне активно циркулируют вирусы негриппозной этиологии, в том числе риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа и другие.

Симптомы заболевания проявляются не сразу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ СВИНОЙ ГРИПП?

Грипп легко передается от человека к человеку. Инфицированные могут распространять заболевание при кашле, чихании или просто при разговоре рядом с другими людьми. Они также могут передавать вирус гриппа, касаясь или чихая на объект, к которому кто-то прикоснется позже, например, дверные ручки, поверхности столов, клавиатуры. Другой человек может заразиться гриппом, касаясь этих поверхностей или объектов, а потом потрогать рот, глаза или нос.

- Вирус гриппа во внешней среде может сохранять жизнеспособность на твердой поверхности в течение 24 часов, на мягкой поверхности - в течение 20 минут. Инфицированный человек может быть заразен, еще не чувствуя себя больным, - добавила Наталья Пеньковская.

Большинство взрослых могут заразить других, начиная с одного дня до появления симптомов и до 5-7 дня после начала заболевания. Некоторые люди, особенно дети и люди с ослабленным иммунитетом, могут заражать других в течение еще более длительного времени. Степень заразности уменьшается по мере уменьшения симптомов заболевания, и как только признаки болезни исчезли, пациенты не считаются заразными.

В общественных местах лучше носить маски Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧЕМ ОПАСЕН (H1N1)?

Грипп - инфекционное заболевание, поражающее легкие, которое может привести к тяжелым осложнениям, включая пневмонию. Наиболее высокие риски тяжелого течения болезни имеют беременные женщины, пожилые люди, дети с хроническими заболеваниями, такими как астма, диабет, сердечная и легочная патология, маленькие дети. Но зачастую грипп тяжело может протекать и у абсолютно здоровых людей.

- Также необходимо учесть, что пациенты, имеющие в анамнезе такие заболевания как сахарный диабет, ожирение, бронхиальная астма, хроническая сердечная недостаточность, обструктивная болезнь легких при заболевании респираторной инфекцией и особенно гриппом должны немедленно обратится за медицинской помощью, так как грипп может значительно утяжелить течение основного заболевания, - отметила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ?

В первую очередь - это вакцинация, которая нужна как взрослым, так и детям. Вовремя сделанная прививка как минимум на месяц защитит от заражения или облегчит течение болезни. Вакцинированные практически не обращаются за медпомощью.

- Для создания полноценной защиты после вакцинации от гриппа организму необходимо от 14 до 30 суток. За этот период накапливается достаточно большое количество защитных антител, способное защитить организм от заболевания. Защитный уровень антител сохраняется до полугода, а затем их количество начинает снижаться. Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом приходится на ноябрь-февраль каждого года. В связи с этим желательно посетить прививочный кабинет с начала сентября до второй половины ноября, - рекомендует Наталья Пеньковская.

Если по каким-то причинам вакцинация не была сделана вовремя, то ее можно сделать и после начала эпидемии гриппа. Однако эффективность такой вакцинации будет гораздо ниже.

НЕ ПРИВИЛСЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если вы не сделали прививку и боитесь заразиться, рекомендуем вам избегать общественных мест, пользоваться маской и антисептическими средствами, чаще мыть руки.

Кроме того, позаботьтесь о регулярной влажной уборке дома, обрабатывайте предметы обихода, ведите здоровый образ жизни. Необходимо избегать переохлаждений, переутомлений, стараться в период подъема заболеваемости избегать большого скопления людей.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ СВИНОГО ГРИППА?

Пройти иммунизацию и защитить себя от штамма H1N1 можно в любом медицинском учреждении Крыма.

За период с сентября по декабрь 2022 года в Республике Крым привито от гриппа разных видов 944 тысячи 596 лиц, в том числе 238 тысячи 162 ребенка. В Севастополе вакцинировано 280 тысяч 313 лиц, в том числе - 722 тысячи 13 детей.

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