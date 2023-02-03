Участвуйте в акциях по защите окружающей среды - сдавайте отработанные батарейки в утиль

Фото: сайт «Перекресток»

Осознанное потребление стремительно набирает обороты, что не может не влиять на политику компаний, которые начинают предпринимать меры по сохранению окружающей среды. Они не только модернизируют производства, но и запускают различные Эко инициативы для своих клиентов, например, разрабатывают специальные программы по утилизации использованных батареек, как это делает компания GP и торговая сеть «Перекресток».

Без батареек не обойтись

Ежедневно люди используют множество приборов, которые работают на батарейках различной энергоемкости:

- детские игрушки и геймпады;

- электронные часы, в том числе настенные и настольные;

- фотоаппараты, фонарики;

- зубные щетки, машинки для бритья, и т. д.

От емкости и качества батареек зависит, как часто (или редко) их приходится менять. Если период работы долгий, замена требуется реже и, соответственно, любимые устройства служат дольше.

Что делать, когда пора менять батарейки

Использованные батарейки нельзя выкидывать вместе с остальным мусором, так как внутри содержится масса веществ, которые могут нанести вред окружающей среде. Но есть и хорошие новости – их можно использовать повторно в машиностроении, косметологии и фармацевтике.

Чтобы внести свой вклад в защиту окружающей среды, не выбрасывайте использованные изделия. Участвуйте в экологической акции сети «Перекресток» и оставляйте использованные батарейки в специальных контейнерах.

Вы же понимаете, откуда берется энергия? Ее дают определенные вещества при взаимодействии друг с другом: цинк, графит, марганец и другие компоненты. Для окружающей среды результат химической реакции далеко не полезен, а вот для других целей они могут принести пользу. Значит, батарейки с истекшим сроком годности необходимо собирать и осознанно передавать в специализированные фирмы по их переработке. Теперь вам предлагается организованный способ избавиться от балласта и внести свой вклад в защиту окружающей среды.

GP и вы

Одним из популярных брендов среди этой продукции (батареек) является GP. Их изделия надежны и обладают долгим сроком службы, а качество не вызывает сомнений – уже проверено. Но все-таки и у них заканчивается срок годности. Как часто у вас так происходит? Что предпринимаете?

Например, в сети «Перекресток» батарейки GP Super продаются по выгодным ценам, включая алкалиновую серию. Покупайте и радуйте свою семью комфортом применения различных гаджетов. А для разрядившихся изделий подготовлены специальные контейнеры. Природа скажет вам спасибо. Извлеченные из использованных аккумуляторов вещества снова пойдут в дело.

Сдавать отработанные батарейки нужно туда, где есть специальные приемочные контейнеры для этого вторсырья. Не во всех городах и населенных пунктах такие места легко найти. Тем не менее сеть магазинов «Перекресток» и компания GP провели огромную работу и нашли решение данной проблемы. Теперь сдавать батарейки стало проще!