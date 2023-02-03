Участвуйте в акциях по защите окружающей среды - сдавайте отработанные батарейки в утиль

Фото: сайт «Перекресток»
Осознанное потребление стремительно набирает обороты, что не может не влиять на политику компаний, которые начинают предпринимать меры по сохранению окружающей среды. Они не только модернизируют производства, но и запускают различные Эко инициативы для своих клиентов, например, разрабатывают специальные программы по утилизации использованных батареек, как это делает компания GP и торговая сеть «Перекресток».
Ежедневно люди используют множество приборов, которые работают на батарейках различной энергоемкости:
- детские игрушки и геймпады;
- электронные часы, в том числе настенные и настольные;
- фотоаппараты, фонарики;
- зубные щетки, машинки для бритья, и т. д.
От емкости и качества батареек зависит, как часто (или редко) их приходится менять. Если период работы долгий, замена требуется реже и, соответственно, любимые устройства служат дольше.
Использованные батарейки нельзя выкидывать вместе с остальным мусором, так как внутри содержится масса веществ, которые могут нанести вред окружающей среде. Но есть и хорошие новости – их можно использовать повторно в машиностроении, косметологии и фармацевтике.
Чтобы внести свой вклад в защиту окружающей среды, не выбрасывайте использованные изделия. Участвуйте в экологической акции сети «Перекресток» и оставляйте использованные батарейки в специальных контейнерах.
Вы же понимаете, откуда берется энергия? Ее дают определенные вещества при взаимодействии друг с другом: цинк, графит, марганец и другие компоненты. Для окружающей среды результат химической реакции далеко не полезен, а вот для других целей они могут принести пользу. Значит, батарейки с истекшим сроком годности необходимо собирать и осознанно передавать в специализированные фирмы по их переработке. Теперь вам предлагается организованный способ избавиться от балласта и внести свой вклад в защиту окружающей среды.
Одним из популярных брендов среди этой продукции (батареек) является GP. Их изделия надежны и обладают долгим сроком службы, а качество не вызывает сомнений – уже проверено. Но все-таки и у них заканчивается срок годности. Как часто у вас так происходит? Что предпринимаете?
Например, в сети «Перекресток» батарейки GP Super продаются по выгодным ценам, включая алкалиновую серию. Покупайте и радуйте свою семью комфортом применения различных гаджетов. А для разрядившихся изделий подготовлены специальные контейнеры. Природа скажет вам спасибо. Извлеченные из использованных аккумуляторов вещества снова пойдут в дело.
Сдавать отработанные батарейки нужно туда, где есть специальные приемочные контейнеры для этого вторсырья. Не во всех городах и населенных пунктах такие места легко найти. Тем не менее сеть магазинов «Перекресток» и компания GP провели огромную работу и нашли решение данной проблемы. Теперь сдавать батарейки стало проще!