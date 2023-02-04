Топ-5 любопытных фактов о Ялтинской конференции: на что обижался Сталин, и кто хотел выкупить Ливадийский дворец

Рабочий кабинет Рузвельта в Ливадийском дворце 4 февраля 1945 года. Фото: предоставлено сотрудниками Ливадийского дворца-музея

Ровно 78 лет назад, 4 февраля, в Крыму состоялось политическое событие, изменившее ход истории. Главы трех великих держав в 1945 году собрались на полуострове, объединенные важной целью - обсудить будущее Европы и мира после победы. Отголоски решений, принятых Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным, слышны до сих пор. Именно в Ялте были заложены основы послевоенного устройства мира. Именно здесь были решены вопросы, связанные с созданием ООН.

Ливадийский дворец. В ожидании приезда американской делегации. 3 февраля 1945 г. Фото: предоставлено сотрудниками Ливадийского дворца-музея

К годовщине Ялтинской конференции лидеров антигитлеровской коалиции «Комсомолка» подготовила любопытные и малоизвестные факты о встрече «большой тройки».

ЧЕРЧИЛЛЬ НАЗВАЛ КРЫМ ХУДШИМ МЕСТОМ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Лидеры трех держав долго спорили, где должна состояться конференция. В качестве возможного места проведения назывались самые разные места.

- Сталин категорически не желал покидать пределы Советского Союза. Черчилль же, напротив, утверждал, что худшего места, чем Крым, не нашли бы, «даже если бы искали десять лет». Рузвельт отметил, что рад побывать на полуострове, так как всю жизнь интересовался новыми для себя местами. В конце концов позиция советского лидера возобладала, и конференцию запланировали провести на Южном берегу Крыма, - рассказал научный сотрудник Ливадийского дворца-музея Александр Оранский.

Парадный зал дворца, задействованный в проведении конференции. Фото: предоставлено сотрудниками Ливадийского дворца-музея

Ялтинская конференция, по предложению английского премьера, получила кодовое название «Операция «Аргонавт». Это была аналогия с героем древнегреческих мифов Ясоном и его друзьями, которые на борту корабля «Арго» отправились в Колхиду на поиски Золотого руна. А Колхида, по представлениям древних, находилась в Восточной части Черного моря.

После выбора места проведения конференции, началась огромная работа. 8 января 1945 года нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия даже подписал специальный документ, регламентировавший всю необходимую подготовку для встречи союзников.

- Он определял, что делегации разместятся в трех дворцах близ Ялты: американцы - в Ливадийском дворце Николая II, англичане - во дворце князя Воронцова в Алупке, советская делегация займет дворец князя Юсупова в поселке Кореиз - между Ливадией и Алупкой. Разумеется, такое размещение было выбрано неслучайно. По утверждению исследователей, «таким образом советы как бы разрезали англо-саксонскую ось пополам», - объяснил Александр Оранский.

Так сейчас выглядят залы дворца. Фото: предоставлено сотрудниками Ливадийского дворца-музея

Самая тяжелая работа легла на народного комиссариата внутренних дел. Он должен был мобилизовать все необходимые ресурсы для организации мероприятия в кратчайшие сроки. Только 16 апреля 1944 года Ялту освободили от двухлетней фашистской оккупации, а уже в феврале 1945 она встречала участников конференции.

- За два месяца строители и реставраторы завершили всю намеченную сложнейшую программу. Своими руками они сумели выполнить виды работ, которые требовали редчайшей квалификации. Огромное внимание уделялось обеспечению безопасности встречи. Для этого подготовили и оборудовали резиденции, силами НКВД сформировали несколько особо охраняемых секторов, обеспечили бесперебойную связь. Передвижение осуществлялось по пропускам и маршрутам. Более того, рядовой персонал до последнего не знал о том, какое мероприятие готовится, - отметил научный сотрудник Ливадийского дворца-музея.

«ОШЕЛОМИТЬ И ПОДАВИТЬ ПРОТИВНИКА КУЛИНАРИЕЙ»

Помимо комфорта и безопасности участников конференции, организаторы уделили внимание и кулинарной составляющей. Сталин поставил задачу «ошеломить и подавить противника кулинарными средствами», внушить ему уважение и восхищение огромными возможностями советской страны.

Для конференции было приготовлено по 3000 ножей, ложек и вилок. По 400 наборов - серебряные, мельхиоровые и стальные.

В память о "большой тройке" в зале стоят флаги трех государств. Фото: предоставлено сотрудниками Ливадийского дворца-музея

- Готовили филиппинские повара, но продукты были исключительно русские: икра, осетрина, говядина с макаронами, торт, чай, кофе, водка и пять сортов вина. В Белом доме гости должны были довольствоваться одним сортом калифорнийского сотерна, - отмечал американский исследователь Роберт Шервуд.

Хозяйкой застолий в Ливадийском дворце выступила дочь президента Анна Рузвельт-Беттигер. Английский премьер тоже приехал в Крым с дочерью Сарой. Эти две дамы и дочь посла США в СССР Кетлин Гарриман составили «прекрасную тройку» Ялтинской конференции. Сталин приехал на переговоры один, и это обстоятельство представлялось вполне резонным. Ведь в феврале 1945 года Светлане Иосифовне было девятнадцать лет, она была более чем на десять лет младше других обозначенных дам. Так что Иосиф Виссарионович решил оградить единственную дочь от подобной компании.

ОБИДА СТАЛИНА НА РУЗВЕЛЬТА

Одним из мрачных и в то же время смешных эпизодов во время официального ужина в Ливадийском дворце стала обида Сталина на Рузвельта, когда тот сообщил Иосифу Виссарионовичу, что в переписке премьер и президент называют советского лидера Дядюшкой Джо.

Повисла напряженная пауза - Сталин обиделся. «Когда я могу покинуть этот стол?» - спросил он. Неловкость разрядил судья Бирнс: «Вы же называете американского президента Дядюшка Сэм. Так что же тут обидного?»

Позднее выяснилось, что такое прозвище Сталину дали в знак симпатии.

ФОТОГРАФ ЧУТЬ НЕ ОСТАВИЛ ГЛАВУ СССР БЕЗ СНИМКОВ

9 февраля в перерыве между пленарными заседаниями в Итальянском дворике Ливадийского дворца состоялось протокольное фотографирование участников конференции. Идею выдвинул Черчилль: «Каждый из нас должен привезти трех-четырех фотографов, чтобы сделать снимки, которые будут опубликованы, когда мы сочтем это целесообразным».

Советский военный фотограф Самарий Гурарий вспоминал:

- Пока члены делегаций прохаживались, разговаривали, я снимал жанровые кадры. Иду в проявочную, а там чекист. Открываю камеру и с ужасом вижу, что забыл сложить пленку обратно - засветил! Тут же закрыл, но уже не знаю, что осталось, и осталось ли. Те десять минут, пока проявлялась пленка, жизнь моя висела на волоске. Все фотографии просматривал лично Сталин и отбирал, какие куда дать.

Кадры все же получились. А британский фельдмаршал Алан Брук отметил, что фотографирование стало «самой неорганизованной процедурой, когда не было никого, кто бы собрал людей в разные группы».

РУЗВЕЛЬТ ХОТЕЛ ВЫКУПИТЬ ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ

Местные жители назвали погоду периода работы Крымской конференции «Рузвельтовской погодой», поскольку за все дни переговоров она была теплой и солнечной. Температура воздуха ни разу не опустилась ниже +4º С, что было чрезвычайно удобно для американского президента-инвалида, перенесшего в молодости тяжелую болезнь полиомиелит.

Ливадийский дворец хотел выкупить Рузвельт. Фото: предоставлено сотрудниками Ливадийского дворца-музея

- Рузвельт даже обратился к советскому лидеру с предложением выкупить Ливадию, чтобы он смог после своего президентского срока «заняться там садоводством». На это Сталин ответил, что не имеет права торговать государственным имуществом, но был бы рад сделать Ливадию площадкой для проведения международных встреч, - поделился интересным фактом научный сотрудник Ливадийского дворца-музея Александр Оранский.

СПРАВКА «КП»

Пленарные заседания Конференции проходили с 4 по 11 февраля. Совещания министров иностранных дел велись поочередно в месте расположения каждой из делегаций. Переговоры касались самых злободневных вопросов послевоенного мироустройства: скорейший разгром Германии и механизм контроля над ней, возмещение Германией ущерба пострадавшим странам, создание наднационального механизма по сохранению мира во всем мире, принципы демократического развития ряда европейских стран.

Решения, принятые Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным, до сих пор очень важны для мира. А Ялта и Ливадийский дворец запечатлелись в истории на века.

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