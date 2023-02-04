Крымчанка рожала с тренером по йоге: ребенок погиб, роженице грозит два года тюрьмы

Ребенка не удалось спасти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымчанка, которая ждала второго ребенка, увлеклась йогой, да так сильно, что решила рожать дома: 31-летняя жительница поселка Ленино наотрез отказалась от помощи медиков, хотя врачи предупреждали, что возможны серьезные осложнения.

Роль акушерки на себя взяла ее тренер-инструктор по йоге.

- На свет появился мальчик, который спустя минуты скончался из-за отсутствия квалифицированной медпомощи, - сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя, отметив, что трагедия произошла «в результате родоразрешения на дому при поддержке компаньонки, не обладающей медицинским образованием и не имеющей такового опыта».

В настоящее время на 31-летнюю жительницу Ленинского района, потерявшую своего новорожденного сына, завели уголовное дело. Крымчанку подозревают в причинение смерти по неосторожности. По ч. 1 ст. 109 УК РФ ей грозит до двух лет лишения свободы.

Пока еще неизвестно будет ли наказана женщина, принимавшая роды. В настоящее время следователи выясняют все нюансы отношений между роженицей и ее «акушеркой», для полноты картины также будут проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы. По итогам расследования возможно получит заслуженное и инструктор по йоге.

Если верить неофициальным данным, то крымчанка в декабре прошлого года примкнула к сообществу «Доулы», где на курсах йоги беременным рассказывали, что лучше всего рожать без вмешательства врачей.

Вот жительница Ленино и приняла роковое решение рожать второе дитя дома. Повитухой стал тренер-инструктор по йоге. Дитя умерло от удушения при прохождении родовых путей.

КП-Крым связалась с «акушеркой» из Севастополя, но та говорить с журналистом отказалась.

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